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- Engel tanımayan muhtar
- Yurtta kalan kız öğrenciler yemekten zehirlendi: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
- 5 bin lira aylığa çoban bulamıyorlar
- Merkez'in yıl sonu dolar tahmini yükseldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı
- Çocuğunuz TV'den gözünü ayırmıyorsa dikkat!
- Borsa ve dolarda son durum
- Bu köyü kadınlar yönetiyor: 5 dil bilen muhtar
- Erdoğan; Artık ekonomiye odaklanmalıyız
- 'Ata sporunda cengaver bitmez'
- Gece ağ attı, sabah iki dev balık tuttu
- Tehlike devam diyor : Mavi Balinaya bir kurban daha 13 yaşındaki kız...
- Yarım asrı saygı ve sevgi ile devirdiler
- Hafız Şaban Efendi kimdir?
- Alkollü sürücünün çağırdığı arkadaşı da alkollü çıktı
FOTO GALERİ
- New York Uluslararası Otomobil Fuarı başlıyor
- Doğu’nun Çukurova’sı kuşlarla cıvıl cıvıl
- Unutulmaz bir lider Turgut Özal Kimdir
- Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in Şeytan ile konuşması
- Mansur Yavaş'ın projeleri
- Rusya’dan Türkiye ile ortak helikopter üretim sinyali
- Yaban hayatının “can kurtaran” hayvanat bahçesi
ÖZEL HABER
- 18 Nisan HADİ100 Gamer ipucu: Süper Mario Kardeşler filminde Süper Mario karakterini canlandıran kişi kim? 19.30 ipucu sorusu cevabıHADİ, bu akşam Hadi100 Gamer yarışması ile 19.30'da! 18 Nisan Hadi100 Gamer ipucu sorusu cevabı! 18 Nisan HADİ 19.30 ipucu sorusu: Süper Mario Kardeşler filminde Süper Mario karakterini canlandıran kişi kim? 19.30 ipucu sorusu cevabı!
- 18 Nisan HADİ Magazin ipucu: Konsere köpeğiyle çıkan, "Kadına ve hayvanlara uygulanan şiddete yeter diyorum" diyen şarkıcı kimdir? 12.30 ipucu sorusu cevabıHADİ, bu öğlen Hadi Magazin yarışması ile 12.30'da! 18 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı! 18 Nisan HADİ 12.30 ipucu sorusu: Bostancı Gösteri Merkezi'nde konsere köpeğiyle çıkan ve "Kadına ve hayvanlara uygulanan şiddete yeter diyorum" diyen şarkıcı kimdir?
- Mirası yaşatmalıyızAk Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Anadolu geleneksel el sanatlarının atalarımızdan miras kaldığını hatırlatarak, “Bu gelenekleri yaşatmamız ve gelecek kuşaklara aktarmamız lazım” dedi.
- Ciğerlere duman testiAnkara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan karbonmonoksit testinde 0-3 rakamı şehrin havasından kaynaklı olabiliyor. Ancak 6 rakamı tiryakiler için kırmızı alarm anlamına geliyor.
- 'Hak ettiğimiz yerde değiliz'Gazetemize konuşan ATİD Başkanı Birol Akman, Ankara’nın turizm potansiyelinin çok yüksek olmasına rağmen başta tanıtım gibi birçok eksiklikten ötürü yeterince değer görmediğimizi ve hak edilen yerde olmadığımızı belirtti.
- Eskişehir’de yağan dolu araçların camlarını deldiHafta sonu Eskişehir’de yağan dolu araçların camlarını kırdı, kaportalarında göçükler oluşturdu. Şiddetli yağan dolunun ceviz büyüklüğünde oluşu dikkat çekti.
- 18 Nisan HADİ100 Gamer ipucu: Süper Mario Kardeşler filminde Süper Mario karakterini canlandıran kişi kim? 19.30 ipucu sorusu cevabı
- 18 Nisan HADİ Magazin ipucu: Konsere köpeğiyle çıkan, "Kadına ve hayvanlara uygulanan şiddete yeter diyorum" diyen şarkıcı kimdir? 12.30 ipucu sorusu cevabı
- Mirası yaşatmalıyız
- Ciğerlere duman testi
- 'Hak ettiğimiz yerde değiliz'
- Eskişehir’de yağan dolu araçların camlarını deldi
SİYASET
- Erdoğan: Suriyelileri onların eline bırakmayacağızCumhurbaşkanı Erdoğan, göreve gelir gelmez Suriyelilere yardımı kesen CHP'li belediye başkanlarına tepki göstererek "Suriyelileri onların eline bırakmayacağız. Hükümet olarak aynen yedirmeye, içirmeye, giydirmeye devam edeceğiz" dedi.
- Maltepe birleştirme tutanakları İl Seçim Kurulu'na ulaştıMaltepe İlçe Seçim Kurulu tamamlanan oy sayımının ardından birleştirme tutanaklarını İstanbul İl Seçim Kurulu'na ulaştırdı.
- AK Parti'den İstanbul açıklaması: Kasıtlı bir şekilde yapılmıştırAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz İstanbul’da seçim sonuçlarına yönelik itirazlar hakkında açıklama yapıyor. Yavuz açıklamasında "Sayım döküm cetvellerinde acayip hatalar, eksikler var. Bunlar müşterek, kasıtlı ve organizeli yapılmıştır.
- Saadet Partisi genel merkez binası için kampanya başlatıldıSaadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk, yeni bir genel merkez binası yapmak üzere kampanya başlattıklarını bildirdi.
- "Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, "Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim. Yönetim kurulları değiştikten sonra tasfiye edeceğiz." dedi.
- Ekrem İmamoğlu: Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğimCHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu, "Bu akşam, Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim" dedi.
- Erdoğan: Suriyelileri onların eline bırakmayacağız
- Maltepe birleştirme tutanakları İl Seçim Kurulu'na ulaştı
- AK Parti'den İstanbul açıklaması: Kasıtlı bir şekilde yapılmıştır
- Saadet Partisi genel merkez binası için kampanya başlatıldı
- "Şirketlerin birçoğunun tasfiyesi için talimat verdim"
- Ekrem İmamoğlu: Fenerbahçe-Galatasaray maçına gideceğim
GÜNCEL
- Yurtta kalan kız öğrenciler yemekten zehirlendi: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldıErzincan'daki Terzibaba Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan 20 öğrenci, karın ağrısı, mide bulantısı ve yüksek ateş şikayetleri üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle dün akşam hastaneye kaldırıldı.
- Türk jetlerinin taciz iddiasına yalanlamaYunan Kara Kuvvetleri Komutanın Meis Adası'na giderken Türk savaş uçaklarının taciz girişiminde bulunduğu yönündeki iddiası, güvenlik kaynakları tarafından yalanlandı.
- Başakşehir'de sanayi sitesindeki 2 iş yerinde yangın çıktıBaşakşehir'de bulunan İSTEKS Sanayi Sitesi'nde 3 katlı binanın son katındaki iş yerinde yangın çıktı. Kattaki diğer iş yerine de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
- Kendi kazdıkları kuyuda mahsur kaldılar: 6 yaralı 1 ölüBursa'nın İznik ilçesinde define aramak için girdikleri kuyuda mahsur kalan defineciler, kurtarıldı. Kurtarılan 7 defineciden 1'i hastanede hayatını kaybetti.
- Tokat’ta korkunç olay: Hayvanlarını otlatan çoban bulduTokat'ta, çay kenarında yanmış insan kemikleri bulundu
- YSK'dan HDP'nin olağanüstü itirazı hakkında kararYüksek Seçim Kurulu, HDP'nin KHK'lı adaylarla ilgili olağanüstü başvurusunu reddetti.
- Yurtta kalan kız öğrenciler yemekten zehirlendi: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
- Türk jetlerinin taciz iddiasına yalanlama
- Başakşehir'de sanayi sitesindeki 2 iş yerinde yangın çıktı
- Kendi kazdıkları kuyuda mahsur kaldılar: 6 yaralı 1 ölü
- Tokat’ta korkunç olay: Hayvanlarını otlatan çoban buldu
- YSK'dan HDP'nin olağanüstü itirazı hakkında karar
VİDEO GALERİ
- Adli tıp uzmanı kadının rüyası: Benim bedenimi erkeklere gösterme
- Tokat’ta korkunç olay: Hayvanlarını otlatan çoban buldu
- Ülkeye komünizm getirmeye çalışan adamın ibretlik sonu
- Portekiz’de turist otobüsü kaza yaptı: Çok sayıda ölü var
- Yahudi tüccar, bakın neden Müslüman oldu: İbretlik olay
- SİHA'lar Akdeniz semalarında ilk test uçuşunu yaptı
- Amcanın başından gecen ibretlik anı: Anne sözünü dinlemenin önemi
- Mescid-i Aksa'da korkutan yangın
SAĞLIK
- Çocuğunuz TV'den gözünü ayırmıyorsa dikkat!Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzm. Dr. Hozan Saatçıoğlu, aileleri uyardı. Saatçıoğlu, “Bebeğiniz 1.5 yaşına geldiği halde iletişim kuramıyor, sizinle göz göze gelmiyor ve ismi ile seslendiğinizde bakmıyorsa otizm şüphesi doğabilir."dedi.
- Sağlık Bakanlığından hac ve umre için enfeksiyon rehberiSağlık Bakanlığınca, hac ve umre ibadetlerini yerine getirecek vatandaşların kutsal mekanları ziyaretleri sırasında dikkat etmesi gerekenler hakkında enfeksiyon rehberi yayımlandı.
- 'Ses sağlığınız için günde 2 litre su için'Prof. Dr. Oğuz, "Günlük hayatta uymamız gereken davranışlar topluluğudur. Bunlardan en önemlisi, sıvı alımıdır. Bireyler yeterince su içiyorsa sesi her zaman daha iyi oluyor. Ses sağlığınız için günde 2 litre su için." dedi.
- Stres ve moral bozukluğu kanserin büyümesini tetikliyorProf. Dr. Sönmezoğlu "Kanser tanısı konmuş olması, her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Çok fazla morallerinin bozulmaması gerekir çünkü stres ve moral bozukluğu, kanserin büyümesi ve çoğalmasını tet
- Dünyada kızamık vakaları dört kat arttıDünya Sağlık Örgütü, dünya genelindeki kızamık vakalarındaki sayının bu yılın ilk üç ayında, geçen yıla göre dört kat arttığını duyurdu.
- Çocuğun gelişimi 6 yaşına kadar 16 kez izlenmeliÇocukların, sağlıklı şekilde gelişimini sürdürmesi, hastalık ve sakatlıklarının önüne geçilmesi için 1 yaşına kadar 9 kez, 1 yaşından 6 yaşına kadar da 7 kez olmak üzere 16 defa izlenmesi gerekiyor.
- Çocuğunuz TV'den gözünü ayırmıyorsa dikkat!
- Sağlık Bakanlığından hac ve umre için enfeksiyon rehberi
- 'Ses sağlığınız için günde 2 litre su için'
- Stres ve moral bozukluğu kanserin büyümesini tetikliyor
- Dünyada kızamık vakaları dört kat arttı
- Çocuğun gelişimi 6 yaşına kadar 16 kez izlenmeli
İLÇE HABERLERİ
- Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 19 Nisan 2019Ankara baraj doluluk oranları merak ediliyor. Ankara'daki barajların su seviyeleri ve doluluk oranları nedir? Ankara'daki barajlarda ne kadar su kaldı? 19 Nisan 2019 Cuma ASKİ Ankara barajlarındaki güncel doluluk oranları ve su seviyeleri.
- 19 Nisan 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞAnkara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 19 Nisan Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 19.04.2019 Cuma Ankara Elektrik Kesintisi!
- 19 Nisan 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. Hangi ilçelerde sular kesilecek? Sular ne zaman gelecek? İşte 19 Nisan 2019 Cuma günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler...
- Ziyaretler devam ediyorGölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’e hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Şimşek’i bugün de Hemşehri Dernekleri Başkanları ziyaret etti.
- Sünnet kayıtları başladıEtimesgut Belediyesi, ilçede ikamet eden, 2015 ve öncesi doğan tüm çocukları ücretsiz olarak hijyenik bir ortamda uzman hekimlerce sünnet ettirecek.
- Hurda araçlar toplanıyorMotorlu Taşıtlar Vergisi Tebliğinde belirtilen esaslar çerçevesinde hurda araçlar, 27 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Büyükşehir Belediyeleri tarafından da toplanmaya başladı.
- Ankara Baraj Doluluk Oranları ve Su Seviyesi - ASKİ 19 Nisan 2019
- 19 Nisan 2019 Ankara Elektrik Kesintisi - Başkent EDAŞ
- 19 Nisan 2019 Ankara Su Kesintisi - ASKİ
- Ziyaretler devam ediyor
- Sünnet kayıtları başladı
- Hurda araçlar toplanıyor
EĞİTİM
- Resmi gazetede yayınlandı: 9 üniversiteye rektör atandıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Bilim çınarlarına emeklilikte 'Gönüllü Profesörlük' kürsüsüAnkara Üniversitesince, alanındaki bilgi birikimi, akademik saygınlığı, öğretici ve araştırıcı özellikleriyle öne çıkmış ve herhangi bir üniversiteden emekli olmuş akademisyenlere "Gönüllü Araştırma Profesörlüğü" statüsü uygulaması başlatıldı.
- MEB'den yeni dijital içerik platformuMilli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Anıl Yılmaz, eğitim sisteminde dijital içerikleri ana materyal haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.
- 'Eğitimin temel kavramlarını gözden geçirmek zorundayız'Milli Eğitim Bakanı Selçuk, eğitimin temel kavramlarını gözden geçirmek zorunda olduklarını söyledi.
- 'LGS'de ezbere dayalı soru sormuyoruz'Milli Eğitim Bakanı Selçuk, LGS kapsamındaki merkezi sınav hakkında, "Ezbere dayalı soru sormuyoruz. Yorumlama, akıl yürütme, eleştirel düşünebilme, okuduğunu anlama, çıkarım yapabilme gibi becerileri isteyen sorular geliyor." dedi.
- Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklamasıMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mavi Balina ve Momo gibi oyunlarla ilgili olarak ''Son günlerde toplumumuzun dikkatini çekecek şekilde maalesef bazı üzücü olaylarla karşılaşmış bulunuyoruz.
- Resmi gazetede yayınlandı: 9 üniversiteye rektör atandı
- Bilim çınarlarına emeklilikte 'Gönüllü Profesörlük' kürsüsü
- MEB'den yeni dijital içerik platformu
- 'Eğitimin temel kavramlarını gözden geçirmek zorundayız'
- 'LGS'de ezbere dayalı soru sormuyoruz'
- Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması
Rekor ceza: Öğrencilerin mangal keyfi pahalıya patladıİtalya’da geçtiğimiz yılın Aralık ayında meydana gelen orman yangınına sebep olmakla suçlanan 22 yaşındaki iki öğrenciye 13,5 milyon Euro para cezası verildi.
Türk İslam Medeniyetinin Öncüleri (IV) Ali KuşçuAhmet Sefa Diktepe'nin köşe yazısı: Türk İslam Medeniyetinin Öncüleri (IV) Ali Kuşçu
Daha önce Yahudi’ymiş nasıl Müslüman oldun dedim ibretlik olayDaha önce Yahudi’ymiş nasıl Müslüman oldun dedim ibretlik olay
YAŞAM
- Gece ağ attı, sabah iki dev balık tuttuDiyarbakır balıkçı Veysi Bozyıl'ın geceden Dicle Nehri'ne attığı ağa, her biri 10 kilo ağırlığında 2 dev yayın balığı takıldı.
- Yarım asrı saygı ve sevgi ile devirdilerSakarya'da yaklaşık yarım asırdır aynı yastığa baş koyan ancak çocuk sahibi olamayan Mehmet Ali ve Sultan Aydın çiftinin birbirlerine olan sevgi ve saygısı, ilk günkü tazeleğini koruyor.
- Emekli öğretmenin taş işleme aşkıDiyarbakır'da emekli Fransızca öğretmeni Mahmut Nurettin Medyelioğulları (66), 15 yıldır yöreye özgü volkanik bazalt taşından minyatür eserler üretiyor.
- 19 Nisan 12.30 HADİ ipucu sorusu: Kuantum Kuramını geliştiren 1918 yılında Nobel Fizik Ödülü kazanan kim?HADİ, bu öğlen Mini Hadi yarışması ile 12.30'da! 19 Nisan Hadi ipucu sorusu cevabı! 19 Nisan HADİ 12.30 ipucu sorusu: Kuantum Kuramını geliştiren 1918 yılında Nobel Fizik Ödülü kazanan kim?
- Aynı atölyede 41 yıldır karı koca ter döküyorDüzce'de evlerinin önüne kurduğu atölyeden senelerdir ekmeğini kazanan kayık ustası İbrahim Karakaş ile en büyük yardımcısı olan eşi, hem çocuklarına hem de çevrelerine aile dayanışmasının güzel örneğini sergiliyor.
- Batmanlı Zeynep, kardeşleri için benzinlikte pompacı olduBatman'da yaşayan ve 9 kardeşi bulunan 21 yaşındaki Zeynep Demir, akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışarak hem ailesinin bütçesine hem de kardeşlerinin eğitimine destek oluyor.
- Gece ağ attı, sabah iki dev balık tuttu
- Yarım asrı saygı ve sevgi ile devirdiler
- Emekli öğretmenin taş işleme aşkı
- 19 Nisan 12.30 HADİ ipucu sorusu: Kuantum Kuramını geliştiren 1918 yılında Nobel Fizik Ödülü kazanan kim?
- Aynı atölyede 41 yıldır karı koca ter döküyor
- Batmanlı Zeynep, kardeşleri için benzinlikte pompacı oldu
- Bu hafta 11 film vizyona girecek
- Pamukkale ziyaretçi akını! 3 saatliğine ücretsiz oldu
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- 17 Nisan 12.30 HADİ ipucu sorusu: 'Ben çalışmaya karşıyım' repliği ile tanınan Mandıra Filozofu filminin başrol oyuncusu ve yönetmeni kimdir?
- 'Çin prensesi' 3 bin kişilik sahneye taşındı
EKONOMİ
- Merkez'in yıl sonu dolar tahmini yükseldiTCMB nisan beklenti anketi açıklandı. Beklenti anketinde yıl sonu TÜFE 15,64'ten yüzde 16,23'e çıkarken, yıl sonu dolar kuru beklentisi de 6.06 yerine 6,20 oldu.
- Borsa ve dolarda son durumGüne yüzde 0.3 düşüşle 97 bin 911 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 96 bin 624 puanı ve en yüksek 97 bin 912 puanı gördükten sonra, gün ortası işlemlerinde yüzde 1.34 kayıpla 96 bin 886 puanda tamamladı.
- Erdoğan; Artık ekonomiye odaklanmalıyızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin önünde 4,5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor. Seçim tartışmalarını geride bırakarak, ekonomi ve güvenlik başta olmak üzere asıl gündemimize odaklanmamız şarttır" dedi.A
- Bakan'dan kıdem tazminatı açıklamasıile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işverenimizin, çalışanlarımızın ve çalışma hayatımızın faydasına olacak, herkesin mutlu olacağı bir düzenlemeyi, çözümü bulacağımızı bir kez daha vurgulamak isterim" dedi.
- Patateste süre uzatıldıPatates ithalatına tanımlanan 200 bin ton sıfır gümrük vergili tarife kontenjanının süresi 20 Nisan'dan 31 Mayıs'a uzatıldı.
- Bakan Albayrak’tan kıdem tazminatı mesajıABD’ye yaptığı ziyarette ABD Başkanı Donald Trump’la da sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD temaslarını değerlendirdi.
- Merkez'in yıl sonu dolar tahmini yükseldi
- Borsa ve dolarda son durum
- Erdoğan; Artık ekonomiye odaklanmalıyız
- Bakan'dan kıdem tazminatı açıklaması
- Patateste süre uzatıldı
- Bakan Albayrak’tan kıdem tazminatı mesajı
- 15:38 - Engel tanımayan muhtar
- 15:34 - Yurtta kalan kız öğrenciler yemekten zehirlendi: Çok sayıda öğrenci hastaneye kaldırıldı
- 15:22 - 5 bin lira aylığa çoban bulamıyorlar
- 15:11 - Merkez'in yıl sonu dolar tahmini yükseldi
- 15:09 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze namazına katıldı
- 14:41 - Çocuğunuz TV'den gözünü ayırmıyorsa dikkat!
- 14:39 - Borsa ve dolarda son durum
- 14:07 - Bu köyü kadınlar yönetiyor: 5 dil bilen muhtar
- 14:00 - Erdoğan; Artık ekonomiye odaklanmalıyız
- 13:38 - 'Ata sporunda cengaver bitmez'
- 13:35 - Gece ağ attı, sabah iki dev balık tuttu
- 13:30 - Tehlike devam diyor : Mavi Balinaya bir kurban daha 13 yaşındaki kız...
- 13:26 - Yarım asrı saygı ve sevgi ile devirdiler
- 13:00 - Hafız Şaban Efendi kimdir?
- 12:50 - Alkollü sürücünün çağırdığı arkadaşı da alkollü çıktı
POLİS - ADLİYE
- Alkollü sürücünün çağırdığı arkadaşı da alkollü çıktıKarabük'te denetimde alkollü çıkan Çağatay E.'nin (20) otomobili teslim almak için çağırdığı arkadaşı da alkollü çıktı. Polis, "Bize alkolsüz sürücü getirin'' diye tepki gösterdi.
- Adana'da beşiğe saklanmış uyuşturucu ele geçirildiAdana'da bir evde yapılan aramada beşiğe saklanmış 7 kilo 223 gram uyuşturucu bulundu, gözaltına alınlardan iki zanlıdan biri tutuklandı.
- Modifiye egzoza 345 bin 960 lira cezaAntalya'da son bir haftada yapılan denetimlerde modifiye edilmiş abartılı egzoz takılı araç kullanan 69 araç sürücüsüne 345 bin 690 lira ceza uygulandı.
- Çanakkale merkezli FETÖ operasyonu: 16 eski polise gözaltı kararıÇanakkale merkezli 6 ilde polislikten ihraç edilen 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
SPOR
- 'Ata sporunda cengaver bitmez'Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, ata sporu güreşte yeni Taha Akgül ve Rıza Kayaalplerin her zaman olacağını bildirdi.
- UEFA Avrupa Liginde yarı finalistler belli olduUEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselen takımlar belli oldu.
- Futbolda haftanın programıSpor Toto Süper Lig'e 29'uncu, Spor Toto 1. Lig'e 30'uncu hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 32'nci hafta müsabakaları yapılacak.
- Süper Lig'de 29. hafta heyecanı başlıyorSpor Toto Süper Lig'de 29. haftanın ilk maçında Kasımpaşa ile Bursaspor karşılaşacak.
KİM KİMDİR?
- Hafız Şaban Efendi kimdir?Hafız Şaban Efendi kimdir, nereli, hangi dönem yaşadı, Ruslara nasıl esir düştü, esaretten nasıl kurtuldu, esarette tuttuğu günlük nerede? İşte cevabı:
- Hüseyin Hilmi Paşa kimdir, mezarı nerede?Hüseyin Hilmi Paşa kimdir, hangi dönem yaşadı, hangi görevlerde bulundu, Namık Kemal ve Sultan II. Abdülhamit Han ile yolları nasıl kesişti, mezarı nerede? İşte cevabı:
- Lawrence’nin iftira attığı Türk Komutan Hacim Muhittin Çarıklı kimdir?İngiliz ajanı Lawrence’nin iftira attığı ünlü Türk Komutanı kimdi? Hacim Muhittin Çarıklı kimdir, hangi dönem; nerede yaşadı, Milli Mücadele yıllarında hangi görevleri aldı, Lawrence ile yolları hiç kesişti mi?
- Hafız Osman hattı nedir? Hafız Osman kimdir?Hafız Osman hattı nedir? Hafız Osman kimdir, hangi dönem yaşadı, kimlerden ders aldı, hangi padişahlara ders verdi, kimleri yetiştirdi?
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