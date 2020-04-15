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1.000 TL nakdi desteği kimler alabilecek? Nereye başvuracak?

Korona virüsüne karşı mücadele kapsamında ekonomik zorluk çeken 2 milyon haneye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bin lira nakdi destek sağlayacak.
1.000 TL nakdi desteği kimler alabilecek? Nereye başvuracak?

2 MİLYON HANEYE, 2 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Bilindiği üzere, 18.03.2020 tarihinde yapılan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrasında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere göre ihtiyaç sahibi ailelere yapılacak nakdi yardımlar için ilave 2 milyar liralık bir kaynak ayırıldı.

Peki, kimler nakdi desteği alabilecek, nereye başvuracak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada nakdi destek alacak vatandaşların her hangi bir başvuru yapmasına gerek olmadığını bildirdi. 

Bakanlık yaptığı açıklamada, “ 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ile 2022 sayılı Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun’a göre kriterleri karşılayarak halihazırda düzenli sosyal yardım almakta olan T.C. vatandaşı ihtiyaç sahibi 2 milyon haneye 1.000 TL nakdi destek verilecektir. Bu kapsamdaki vatandaşlarımızın herhangi bir başvuru yapmasına gerek olmamaktadır” dedi.

Emrah Özcan / İLKSAYFA

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