1.5 tonluk HÜDAİ alıcısını bekliyor

1,5 tonluk cüssesinden dolayı pazara çıkarılamayan dana, alıcılarını bekliyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla pazara çıkan hayvanlar alıcılarını beklemeye başlarken, 1,5 tonluk "Hüdai" pazara çıkarılamadı.

30 BİN LİRALIK TOSUN

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, emekli olduktan sonra hayvan yetiştirmeye başlayan İbrahim Güntaş, Sandıklı Kırkpınar Mahallesi'nde yetiştirdiği ve "Hüdai" ismini verdiği simental cinsi 1,5 tonluk danayı 30 bin liraya satacağını belirtti.

AĞIRLIĞINDAN DOLAYI PAZARA ÇIKAMIYOR

Hüdai'yi iri cüssesi nedeniyle hayvan pazarına çıkaramadıklarını söyleyen Güntaş, “Besihanede kırılmadık yer bırakmadı. Alıcılarını buraya bekliyoruz." diye konuştu.

"NASİP OLURSA BU YIL İNŞALLAH KURBAN OLACAK"

Güntaş, yetiştirdiği danalara türkü söyleyerek baktığını anlatarak, "Kurbanlığımız 2,5 yaşında ve 1 ton 500 kilogram. Nasip olursa bu yıl inşallah kurban olacak. 4x4 traktörü olanları da beklerim, takas yapabiliriz. Kendi yonca, arpa ve yemlerimiz ile yetiştirdik." ifadelerini kullandı.