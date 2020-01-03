1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri’nde kayısı döneri dikkat çekti

Altınpark Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri’nde kayısı döneri dikkat çeken ürünlerin başında geliyor. Satıcı Mehmet Kırıcı, “Malatya’nın döneri de böyle olur” dedi.

Başkent’te geçtiğimiz gün Altınpark Fuar Alanı’nda başlayan 1. Doğu ve Güneydoğu İlleri Tanıtım Günleri bugün ve yarın devam edecek. Etkinlikte illere ait lezzetler birbirleri ile yarışırken, Başkentliler de bu lezzetleri tadarak alışveriş yapma imkanı buluyor. Gazetemize konuşan Malatya’da kayısı üretimi ve satışı yapan Mehmet Kırıcı, “Döneriyle ünlü Başkent’te biz de kayısı döneri yaptık. Ankaralılar malın kalitelisini az ve öz alıyor. Seçici bir kitle var” dedi. Fuarda Erzurum’dan gelen peynir çeşitleri, Hatay’ın künefesi, Van’ın kahvaltısı da vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

GÜLKURUSU KAYISI 35 LİRA

Kurulan standlar arasında en çok ilgi çeken ürünlerden biri de Malatya’ya ait kayısı ürünlerinin satıldığı nokta oluyor. Satış sorumlusu Mehmet Kırıcı üretimden tüketime kadar her şeyi kendilerinin yaptığını ifade ederek şunları söyledi:

“Gül kurusu tamamen güneşte kurutulmuş kayısılarımızdır. En çok sevilen kayısı odur. Kilosu 30 liradır. Diğer sarı olan kayısımız belirli süre odalarda bekletilerek işlem görür ve sarı rengini korur. Yine onun sevenleri de aynıdır. O da 25 liradan satılıyor. Yine kayısı çikolatası var içerisinde gülkurusu ezmesi ya da kayısı çekirdeği bulunuyor. Onun da kutusu 25 lira ve en çok sattığımız ürünlerdendir. Malatya Pütürge’mize ait cevizimiz var, o da 40 lira. Erik kurumuz var 30 lira.”

ANKARALILAR SEÇİCİ DAVRANIYOR

“Türkiye’nin her yerine fuarlara gidiyoruz. Fakat Ankara müşterisi çok farklı. Malın en kalitelisine bakıyor. Tatmadan kaliteyi anlamadan satın almıyor. Fiyatı ikinci planda tutarak alışverişini yapıyor. Mesela İstanbul’da bu böyle değil. Genellikle orada uygun fiyatlı olan çok hızlı gider. Bir de Ankara’lılar az alıyor. Kişi başına ortalama 1-2 kilo satış yapıyoruz. İstanbul’da kilolarca alınıyor. Böyle fuarlara kâr amaçlı gitmiyoruz. Vatandaşımıza memleketimizi tanıtalım, kendimizi gösterilim malın kalitesini ulaştıralım diye buradayız. Buradan yaptığımız satışlarla gelme gitme masraflarımızı karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Altınpark Fuar Alanı’nda Malatya’nın yanı sıra Erzurum’a ait süt ve süt ürünleri de yoğun ilgi gören stantlardan oluyor. Genellikle kilosu 60 liradan satılan doğal tereyağı , kilosu 40 liradan satılan deri tulumu , vatandaşların en çok tercih ettiklerinden. Bir başka dikkat çeken ürün de işkembe tereyağı . Plastik kaplar yerine işkembe içerisine doldurulan tereyağının kilosu 80 liradan satılıyor. Yine Kars’a ait ballar doğallıkla yarışırken balın kilosu 80-100 lira arasından satılıyor.

CAĞ KEBABI 2 ŞİŞİ 25 LİRA

Bunların yanı sıra dışarı kurulan ızgaralarda içli köfteden, cağ kebabına, lahmacundan Erzurum dolma kadayıfına kadar pek çok lezzet Başkentlilerin hizmetine sunuluyor. Yoğun ilgi gören bu tezgahlarda Erzurum Cağ kebabının 2 şişi 35 liradan satılırken ekmek arası saç kavurma 20 liraya satılıyor.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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