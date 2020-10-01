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1 Ekim dünyada koronavirüs tablosu: Almanya'da vaka patlaması

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1181, Brezilya'da 1031, Meksika'da 483 kişi öldü.
1 Ekim dünyada koronavirüs tablosu: Almanya'da vaka patlaması

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 98 bin 678'e yükseldi. Hindistan'da son 24 saatte 86 bin 821 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, eylül başından bu yana üst üste rekor günlük vaka artışlarının kaydedildiği ülkede toplam vaka sayısı 6 milyon 312 bin 584'e çıktı. Ülkede toplam iyileşenlerin sayısı da 5 milyon 273 bin 201'e ulaştı.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 1031 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 143 bin 952’ye, vaka sayısı da 33 bin 413 artarak 4 milyon 810 bin 935’e yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 483 artarak 77 bin 646'ya ulaştı. Meksika'da, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 53 artışla 743 bin 216'ya çıktı.

VAKA SAYILARINI 100'LERE KADAR İNDİREN ALMANYA'DA BİR GÜNDE 2 BİN 500 YENİ VAKA

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 2 bin 503 arttığı bildirildi. Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde Kovid-19 vaka sayısının 291 bin 122'e ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 9 bin 500'e yükseldiği belirtildi. Açıklamada, Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısının 257 bin 900 olduğu kaydedildi.

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