1 Kasım 2019 Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1 Kasım 2019

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul edecek.

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da restorasyonu tamamlanan tarihi Rüstem Paşa Camisi'nin ibadete açılış programına katılacak.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ankara Marriott Otel'de düzenlenecek Katar - Türkiye İş Forumu'na iştirak edecek.

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi" programına katılacak.

5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Belediyesi Kültür Merkezi'nde, Kuruluşunun ve Eğitime Başlamasının 95. Yılında Musiki Muallim Mektebi Çalıştayı'na iştirak edecek.

6- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Dodurga ve Oğuzlar ilçeleri doğal gaz verme törenlerine katılacak.

8- TÜİK, 2018 yılına ilişkin bölgesel hane halkı tüketim harcaması verilerini açıklayacak.

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "3. İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Arabuluculuk Konferansı"na iştirak edecek.

10- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

- Suriye'nin kuzeyinde icra edilmesi planlanan Türk-Rus müşterek ilk kara devriyesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Suriyeli tarafların katılımıyla Anayasa Komitesi çalışmaları üçüncü gününde devam edecek.

12- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

13- Süper Lig'de 10. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

14- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, Litvanya temsilcisi Zalgiris'i Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda konuk edecek.