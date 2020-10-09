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1 kilometre hız farkı ile kesilen para cezasını iptal ettirdi

Mahkeme, aradaki 1 kilometre hızın sürücü tarafından yol durumuna göre trafik akışında ayarlanmasının kolay olmadığı gerekçesiyle cezayı iptal etti.
1 kilometre hız farkı ile kesilen para cezasını iptal ettirdi

Sinop’ta inşaat mühendisi Özgür Bükcüoğlu, 27 Nisan’da, Stat Yolu Caddesi üzerinde 57 AAL 801 plakalı otomobili ile seyir halinde olduğu sırada saatte 56 kilometre hızla radara girdi. Sürücüye 288 TL para cezası kesildi. Bükcüoğlu, cezanın iptali için Sinop Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. İtirazı değerlendiren mahkeme cezayı iptal etti.

‘SAATTE 1 KİLOMETRE HIZIN AYARLANMASI KOLAY DEĞİL’

Mahkemenin iptal kararında, "Tüm dosya kapsamı incelendiğinde şehir yerleşim yeri içinde otomobiller için hız limiti 50 km olup yüzde 10 yasal tolerans ile 55 km olduğu, başvuranın hız miktarının ise 56 km/hız olmakla birlikte hız sınırı sadece 1 km/sa aştığı sabittir. Aradaki 1 km/sa hızın sürücü tarafından yol durumuna göre trafik akışında ayarlanmasının kolay olmadığı, hız göstergelerinde fark edilmeyecek kadar düşük bir değerde olduğu görülmektedir. Radar aracının kalibrasyonunun kontrolü olsa dahi 1-2 km/sa hata payının hava ve çevre koşullarına göre kabul edilebileceği anlaşılmakla birlikte, itiraz edenin itirazı yerinde görülerek, usulsüz düzenlenen tutanağın iptaline ve idari para cezasının kaldırılmasına dair karar tesis olunmuştur" İfadelerine yer verildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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