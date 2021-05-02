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1 kilometrelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildi

Konya Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı, Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, Kayalı – Yağmapınar bölgesinde 1 kilometrekarelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildiğini söyledi. 
1 kilometrelik alanda 100'ün üzerinde obruk tespit edildi

AFAD ve Konya Teknik Üniversitesi Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Karapınar bölgesinde obrukların sayısı, yeri, oluşturdukları riskler ve obruk olabilecek bölgelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışmalarla bölgenin risk haritasının oluşturulacağını belirten Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, ''2020 yılında yapılan çalışmalardan sonra oluşan yeni obruklar ve daha önce ölçüm yapılmayan obrukların eklenmesiyle bölgedeki obruk sayısı 600'ü geçmiş durumda. Kayalı bölgesindeki obruklar ise birim alan düşen obruk sayısı bakımından oldukça dikkati çeken bir bölgede yer almaktadır. Bu bölge içerisinde Karapınar’ın kuzeyindeki sulak alanın kurumasının ardından Sultaniye Ovası’nın doğu ve batı kıyısına ilave olarak en kuzeyde Kayalı, Yağmapınar bölgesinde yaklaşık 1 kilometrekarelik alan içerisinde 100'ün üzerinde obruk tespit ettik. Bunlar irili-ufaklı  ve genellikle birkaç metre çapında. Aralarında 10, 15 hatta 30 metre çaplarda ve değişken derinliklerde 100'ün üzerinde obruk var. Biz de bu bölgede çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Sayıları net olarak ortaya koyup buradaki obruk oluşumlarıyla ilgili de bir modelleme çalışması gerçekleştiriyoruz.'' diye konuştu.

'YERLEŞİM YERİNE 600 METRE' 

Prof. Dr. Arık, Kayalı bölgesindeki obrukların yerleşim yerine de yakın olduğunu belirterek şunları söyledi:

''Kayalı bölgesindeki obruklar, yerleşim yerlerine yaklaşık 600 metre kadar mesafede oluşmuş. Geçtiğimiz yıllarda bölgenin birçok yerinde yerleşim merkezlerinin içerisinde de obrukların oluştuğunu gördük.  O nedenle bölge içerisindeki obruk oluşumları büyük bir risk. Bununla ilgili de çalışmalar yapılıyor. Son iki yıldır devletimiz bu konuda kurumlarıyla birlikte çalışmaya başladı ve Konya Teknik Üniversitesi, Obruk Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurarak  AFAD İl Müdürlüğümüzün  yaptığı bir çalışmaya gerekli bilimsel desteği veriyoruz. Çalışmalara Konya Büyükşehir Belediyesi, Karapınar Belediyesi ve KOP İdaresi de destek vermektedir.''

'YIL SONUNA DOĞRU NET VERİLER ORTAYA ÇIKACAK'

Çalışmaların 3,5 yıl sürmesinin planlandığını belirten Prof. Dr. Arık, ''Şu anda bir yılını geride bıraktık. Geçtiğimiz yıl Karapınar'ı çalıştık ve bu yıl Ereğli, Emirgazi, Çumra, Karatay ile Konya kent merkezine yakın alanlarda Selçuklu  ve  Meram’a dahil  olan yerler var.  Bu bölgelerde çalışacağız. Bu yıl sonuna doğru da obruk sayısı, oluşum mekanizmaları ve nedenleriyle ilgili net veriler ortaya çıkacak. Havzanın biraz daha kuzeyine doğru Altınekin, Cihanbeyli, Sarayönü ve Kadınhanı bölgelerindeki obruk oluşumlarındaki çalışmaları yapıyoruz. Üç yıllık periyotta bölge içerisindeki olası en hızlı yöntemlerle obrukları tespit edip, üç yılın sonunda bir eylem planına gitmesi için çaba göstereceğiz.'' dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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