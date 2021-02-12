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1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını bildirdi.
1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitim başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, 1 Mart'tan itibaren liselerde yüz yüze eğitimin haftada en az 16, en fazla 24 saat olacağını bildirdi.

Liselerde birinci dönem yapılamayan sınavlar, 1 Mart'tan itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde yüz yüze planlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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