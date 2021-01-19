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1 milyon 670 bin kilometre yol kat etti

Keçiören Belediyesi cenaze hizmet araçları Ankara dışına defnedilecek cenazeler için 2020 yılı içerisinde 1 milyon 670 bin kilometre yol kat ederek 2 bin 719 cenazeyi defnedilmek üzere Türkiye’nin farklı illerine ulaştırdı. 
1 milyon 670 bin kilometre yol kat etti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye cenaze hizmet araçlarının Ankara dışına defnedilecek cenazeler için 2020 yılı içerisinde 1 milyon 670 bin kilometre yol kat ettiğini belirtti. Altınok, “Vatandaşımızı en acı gününde yalnız bırakmayarak gerek Ankara içinde gerekse il dışı cenaze işlerinde 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Rabbim gerçek dünyaya irtihal eden tüm vatandaşlarımızı cennetiyle mükâfatlandırsın.” dedi.

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“İKRAMLARDA BULUNUYORDUK”
Başkan Turgut Altınok, pandemi öncesinde Keçiören’deki cenaze merasimleri için vatandaşın yükünü hafifletecek birçok hizmet sunulduğunu ve çeşitli ikramlarda bulunulduğunu aktararak şunları söyledi:
“Pandemi öncesinde cenazesi olan vatandaşlarımıza börek, çay ve şeker gibi ikramlarda bulunuyorduk. Aynı zamanda masa, sandalye, cenaze çadırı, ısıtıcı ve aydınlatma hizmetlerimizi de vatandaşımıza sunuyorduk. İnşallah pandemi sonrasında yine aynı hizmetlerinizi vermeye devam edeceğiz.” 

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