ABD'nin Nebraska eyaletinde 1 milyon dolarlık banknotla hesap açtırmaya çalışan kişi aranıyor.

ABD'nin Nebraska eyaletinde polis, tedavülde bulunmayan 1 milyon dolarlık banknotla banka hesabı açmaya çalıştığı ileri sürülen kişinin peşine düştü.

"Lincoln Journal-Star" gazetesinin haberine göre, polis, Lincoln'de Havelock bölgesindeki bir banka şubesinin çalışanlarından tuhaf bir durumla karşı karşıya olduklarına dair ihbar aldıklarını belirtti.

Çalışanlar, bankada hesap açtırmak için veznedara 1 milyon dolarlık banknot uzatan bir erkeğin, banka memurlarının aksini söylemesine rağmen banknotun gerçek olduğunu iddia ettiğini anlattı.

Hesabı açtırmadan elindeki banknotla bankadan ayrılan adamın kimliğini belirlemek için güvenlik kayıtlarının incelendiğini aktaran polis, adamın mal varlığının ve bir suçun kurbanı olup olmadığının tespit edilmeye çalışıldığını kaydetti.

UŞAK'TA DA ELE GEÇİRİLMİŞTİ

2019 yılının temmuz ayında Uşak'ta yapılan operasyonda ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak bastırılan 1 milyon dolarlık banknot ele geçirilmişti. Ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknotun 1988 yılında ABD tarafından prestij amacıyla bastırıldığı anlaşılmıştı. Uluslararası Milyonerler Birliği tarafından ticari başarı ve ‘Amerikan rüyası’nın sembolü olarak üretilen 1 milyon dolarlık banknotlar gerçek para yerine geçmemesine rağmen koleksiyoncular arasında 10 binlerce dolara alınıp satılıyor.