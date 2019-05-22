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1 milyon fide çiftçiyle buluştu

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki çiftçilere 1 milyon sebze fidesi desteğinde bulundu.
1 milyon fide çiftçiyle buluştu

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Büyükşehir Belediyesi’nin 10 yıldır çiftçilere verdiği fide desteğini bu yıl yapmaması üzerine, çiftçilerimizin mağdur olmaması için fide desteğini biz verdik. Bu desteğimiz önümüzdeki yıllarda artarak sürecek” dedi.   
Kahramankazan Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin çiftçilere yönelik her yıl gerçekleştirdiği sebze fidesi ve tohumu desteği uygulamasını bu yıl yapmaması üzerine üzerine harekete geçti. Kahramankazan Belediyesi, ilçede çiftçilere yönelik 1 milyon sebze fidesi desteğinde bulundu. 

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Çiftçimizi mağdur ettirmedik

1 milyon sebze fidesi Kahramankazan semt pazarında gerçekleştirilen törenle çiftçilere dağıtıldı. Törene Kahramanakazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ve ilgili birim müdürleri ile çok sayıda çiftçi katıldı. Başkan Oğuz törende yaptığı konuşmada, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 10 yıldır çiftçilere verdiği fide desteğini bu yıl gerçekleştirmemesi üzerine kolları sıvadıklarını anlatarak, “Çiftçilerimizin bundan mağdur olmaması için fide desteğini bu yıl biz verdik. Önümüzdeki yıllarda da bu devam edecek. Bu yıl 1 milyon fide dağıtıyoruz, seneye bu sayı 2 milyon olacak. Bu yıl yüzde 25 oranında olan destekleme payımızı önümüzdeki yıl inşallah yüzde 50, yüzde 75 hatta yüzde 100’e çıkarmayı planlıyoruz" diye konuştu. Kahramankazan’ın tarım ve hayvancılık alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Oğuz, çiftçi ve üreticilerin her zaman yanlarında olacaklarını söyledi. Tarlaların bugünlerde ekilmeye başlandığının altını çizen Oğuz, “Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için onlara elimizden gelen tüm desteği vereceğiz. Yaptığımız fide desteği uygulaması da bunun bir kanıtı. Çiftçilerimizi mağdur ettirmedik ve ettirmeyeceğiz” dedi.

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Köylerden pazara ücretsiz servis

Başkan Oğuz ayrıca, gelen yoğun istek üzerine ilçenin bütün köylerinden salı günleri ilçe merkezinde kurulan semt pazarına vatandaşları getirip götürecek servis uygulamasını başlattıklarını kaydetti.

Çiftçinin yüzü güldü

Çiftçiler adına konuşan Abdullah Ertürk de, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl yaptığı fide desteği uygulamasını bu yıl yapmamasından dolayı çiftçiler olarak mağdur olduklarını, ancak Kahramankazan Belediyesi’nin yaptığı bu destekleme ile mağdur olmaktan kurtulduklarını söyledi. Ertürk, “Çiftçilere sebze fidesi desteği veren bizleri asla yalnız bırakmayan Kahramankazan belediye Başkanı’mız Serhat oğuz ve belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Kahramankazanlı çiftçiler de, tarlaların ekim zamanının bugünlerde başladığını belirterek, sebze fidesi desteğinin tam zamanında yetiştiğini ve yüzlerini güldürdüğünü kaydetti. 
Konuşmanın ardından, müracaat eden çiftçilere 1 milyon adet domates, salatalık, biber ve patlıcan fidesi dağıtıldı.
 

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