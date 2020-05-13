1 milyon metrekareye Kahramankazan kavunu 

Kahramankazan Belediyesi, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova kavununun üretimini yeniden canlandırmak için çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum ve ilaç desteğinde bulundu.

Hibe desteğinden faydalanan çiftçiler, 1000 dekarlık (1 milyon metrekare) alana tohumları ekmeye başladı. İlk tohumu Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz kendi kullandığı traktörle ekti.

Kahramankazan Belediyesi, koronavirüs salgını sürecinde önemi bir kez daha ortaya çıkan tarımsal üretimin, yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olan ilçede daha da artırılması için kolları sıvadı.

Ücretsiz tohum, ilaç ve makine

Kahramankazan Belediyesi, bu kapsamda ilk olarak, son yıllarda rekolte ve kalitesinde düşüş yaşanan ilçenin meşhur Ova Kavunu için harekete geçti. Yaşanan rekolte düşüklüğü nedeniyle ekimi azalan Ova Kavunu’nun üretiminin yeniden canlandırılması için çalışma başlatan belediye, çiftçilere yüzde 100 hibe oranıyla tohum ve ilaç desteğinde bulundu. Talepte bulunan 60 çiftçiye bu doğrultuda ücretsiz olarak 300 kilogram tohum ile 1 ton tarım ilacı düzenlenen törenle ücretsiz olarak verildi. Belediye ayrıca, çiftçilerin hizmetinde kullanılmak üzere satın aldığı kavun ekim makinasını da İlçe Ziraat Odası’na hibe etti. Çiftçilerle buluşturulan bu tohum ve ilaçlar ilçe genelinde belirlenen toplam 1000 dekarlık (1 milyon metrekare) bir alanda ekilecek.

Çiftçimizin yanındayız

Güvenç Köyü’ndeki bir tarlada gerçekleştirilen törene, Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, İlçe Ziraat Odası Başkanı Ahmet Öztürk, İlçe Tarım Müdürü Suat Yılmaz ve belediye meclis üyeleri ile çiftçiler katıldı. Başkan Oğuz, ilçelerinin marka ürünü olan kavunlarında yaşanan rekolte ve kalite düşüşünün önüne geçerek, pazarda yoğun şekilde yer bulması için çalıştıklarını söyledi. İlçenin tüm köylerinde 1000 dekar alan belirlendiğini anlatan Oğuz, bu çalışma sonucu belediyeleri tarafından temin edilen tohum, ilaç ve makinayı çiftçilerle ücretsiz olarak buluşturmaktan mutlu olduklarını kaydetti. Kahramankazan Belediyesi olarak çiftçi ve üreticilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Oğuz, “Yüzde 100 hibe oranıyla verdiğimiz kavun tohumu ve ilacımızın ardından ekeceğimiz bu kavunları inşallah hasat döneminde hep birlikte afiyetle yiyeceğiz. Bu desteği önümüzdeki yıllarda artırarak sürdüreceğiz. Meşhur kavunumuz tekrar Türkiye pazarındaki hak ettiği yere gelecek” dedi.

1 milyon fide ile festival müjdesi

Başkan Oğuz ayrıca, önümüzdeki günlerde, ilçedeki 500 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 1 milyon sebze fidesi dağıtacakları müjdesini verdi. Oğuz, eti, kavunu ve balıyla meşhur ilçelerinde koronavirüs salgını riskinin ortadan kalkması durumunda eylül-ekim aylarında belirlenecek bir tarihte “Kavun, Et ve Bal Festivali” düzenleyeceklerini söyledi.

İlk tohumu Başkan Oğuz ekti

Başkan Oğuz daha sonra, kendi kullandığı traktörle ilk tohumları ekti. Hibe desteğinden faydalanan çiftçilere dağıtılan tohumlar, ilçe genelindeki 1000 dekarlık (1 milyon metrekare) alana ekilmeye başlandı.