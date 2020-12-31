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1 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!

1 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı mı? 1 Ocak 2021 Hutbesi nedir? 1 Ocak 2021 Hutbesi'nin konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Ocak 2021 Türkiye Geneli Cuma Hutbesi: GEÇMİŞİN MUHASEBESİ, GELECEĞİN İMARI
1 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!

Diyanet İşleri Başkanlığı 1 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı mı? diye merak ediliyor. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye Geneli Cuma Hutbesi, tüm yurttaki camilerde imamlar tarafından cemaate okunarak tebliğ ediliyor. 1 Ocak Cuma Hutbesi'nin konusu nedir?

1 Ocak 2021 Cuma Hutbesi yayımlandı!

GEÇMİŞİN MUHASEBESİ, GELECEĞİN İMARI

Muhterem Müslümanlar!
Ömür takviminden her gün bir yaprak daha eksilirken, her geçen yıl, bizi Rabbimizin huzurundaki hesap gününe biraz daha yaklaştırıyor. Hayat sermayemiz azalırken, ahirette hayretler içinde okuyacağımız ve karşılığını göreceğimiz amel defterlerimiz kabarıyor.

Aziz Müminler!
Geçen yıllarımızın muhasebesini yapalım. Nefsimizi hesaba çekip kendimizle yüzleşelim. Hata ve günahlardan vazgeçip tövbe edelim. Rabbimize, kendimize, ailemize ve tüm mahlûkata karşı sorumluluklarımızı hatırlayalım. Zira Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de bizi şöyle uyarıyor: “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın!

Kıymetli Müslümanlar!
Gelecek günlerimizi Allah’ın rızası doğrultusunda planlayalım. Dünyevî heves ve arzuların peşinden hırsla koşarken ahiretimizi heba etmeyelim. Aldığımız her kararın, söylediğimiz her sözün, işlediğimiz her davranışın Yüce Allah tarafından görüldüğünü, duyulduğunu, bilindiğini ve bütün bunlardan hesaba çekileceğimizi unutmayalım.

Değerli Müminler!
Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: “Allah, sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder.

O halde, samimiyetle Rabbimize yönelelim. Amel defterlerimizin ibadet ve iyilikle dolacağı bir ömür geçirme kararlılığında olalım. Salgınla imtihanda olduğumuz bu zor günlerde umudumuzu, inancımızı, gayretimizi, birbirimize olan güvenimizi ve desteğimizi daima canlı tutalım.

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