1 Ocak'ta resmi kurumlar çalışıyor mu?

1 Ocak 2020 resmi tatil mi? 2020 yılı resmi tatil günleri belli oldu mu?1 Ocak 2020 tarihinin resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

1 Ocak 2020 tarihinin resmi tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Ocak 2020 resmi tatil mi? 2020 yılı resmi tatil günleri belli oldu mu? 1 Ocak 2020 Çarşamba günü kamu kurum ve kuruluşları çalışıyor mu? sorularının cevabı ve detayları haberimizde...

ÇARŞAMBA GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

2020 yılında resmi tatil günleri belli oldu. Buna göre 1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatil olarak ilan edildi. Bu nedenle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar çalışmayacak.

YARIN RESMİ DAİRELER AÇIK MI?

Hükümet tarafından belirlenen resmi tatillerde, devlet daireleri, bankalar, okullar vb. tüm resmi ve özel kurum çalışanları iş başı yapmıyor. Bu nedenle kurumlar 1 Ocak 2020 tarihinde kapalı olacak.

PTT ÇARŞAMBA GÜNÜ AÇIK MI?

1 Ocak 2020 Çarşamba günü resmi tatil olması nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra özel kuruluşlarda hizmet vermiyor. PTT başta olmak üzere tüm bankalar 1 Ocak 2020 Çarşamba günü hizmet vermeyecek.

2020 YILINDA RESMİ TATİLLER BELLİ OLDU

Vatandaşlar 2020 yılında dini ve milli bayramlarda tatil yapacak. Vatandaşların merakla öğrenmek istediği Ramazan ve Kurban Bayramı tatil süreleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Ramazan Bayramı üç (3), Kurban Bayramı ise dört (4) gün olarak belirlendi. Arife günlerinde ise kamu kurum ve kuruluşları yarım gün iş yapacak.

İşte 2020 yılının resmi tatil günleri:

1 Ocak 2020 – Yılbaşı: Çarşamba

23 Nisan 2020 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Perşembe

1 Mayıs 2020 - Emek ve Dayanışma Günü: Cuma

19 Mayıs 2020 - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Salı

23 Mayıs 2020 - Ramazan Bayramı Arifesi: Cumartesi (Yarım Gün)

24-25-26 Mayıs 2020 / Ramazan Bayramı: Pazar, Pazartesi, Salı

15 Temmuz 2020 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü: Çarşamba

30 Temmuz 2020 - Kurban Bayramı Arifesi: Perşembe (Yarım Gün)

31 Temmuz- 1-2-3 Ağustos 2020 / Kurban Bayramı: Cuma, Cumartesi, Pazar, Pazartesi

30 Ağustos 2020 - Zafer Bayramı: Pazar

29 Ekim 2020 - Cumhuriyet Bayramı: Perşembe

31 Aralık 2020 - Yeni Yıl: Perşembe (Yarım Gün)