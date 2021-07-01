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1 Temmuz itibariyle normalleşme başladı! İşte madde madde yapılan değişiklikler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan son hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibariyle sona erdi.
1 Temmuz itibariyle normalleşme başladı! İşte madde madde yapılan değişiklikler

Türkiye, uzun bir aranın ardından koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla normalleşiyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu'nda, koronavirüse yönelik alınan tedbirlerle ilgili düzenleme yapılmış, yeni bir sürece geçileceği, toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı.

Bir süredir pazar günleri devam eden sokağa çıkma kısıtlaması, şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlamalar ve kamu kurumlarındaki mesai saatleri, yeni kararlar ile değişti.

NORMALLEŞME BAŞLADI

İşte, sokağa çıkma kısıtlamasından seyahat yasaklarına, esnek çalışma saatlerinden toplu taşımadaki kısıtlamalara kadar atılan normalleşme adımları:

1-) SOKAK KISITLAMASI SONA ERDİ

Hafta içi akşam 22.00 ile sabah 05.00, hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları, tamamen kalktı.

2-) TOPLU TAŞIMADA YAŞ SINIRI UYGULAMASI SONLANDIRILDI

Kademelli normalleşme sürecinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamıyordu.

Bugün itibarıyla şehir içi toplu taşımada yaş sınırlaması son buldu.

3-) ŞEHİRLER ARASI SEYAHATLERDE DE SINIRLAMA YOK

Kademeli normalleşme döneminde uygulanan şehirler arası seyahat sınırlamaları da sona erdi.

4-) MÜZİK YAYININA 24.00'E KADAR İZİN

Restoran, kafe ve eğlence yerlerinde müzik yayınına ilişkin sınırlama saat 24.00'e çekildi.

5-) KAMUDA NORMAL MESAİYE GEÇİLDİ

Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması 1 Temmuz itibarıyla son buldu, normal mesai düzenine geçildi.

6-) HES KODU UYGULAMASINA DEVAM EDİLECEK

Hayat Eve Sığar (HES) Kodu ile birlikte toplu alanlarda yapılan denetimler sürdürülerek, HES Kodu yaygınlaştırılacak.

7-) İŞ YERLERİ RUHSATINA GÖRE FAALİYET GÖSTERECEK

Tüm iş yerleri, ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış­ kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecek.

8-) KAHVELER AÇIK, OYUN MESAFELİ, NARGİLE YASAK

Kahvehane ve kıraathanelerde taş ve kağıt oyunları oynanabilecek. Bu işletmelerde de masalar arası mesafe 1,5 metre olacak, müşteriler maske takacak. Nargile salonu ve nargile kafeler kapalı olacak, konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacak.

9-) KONSER, FESTİVAL, KAMP VE DİĞER ETKİNLİKLER

Konser, festival, gençlik kampı gibi etkinlikler, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer bırakılarak düzenlenebilecek. Etkinliklere, Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kural ve esaslar ile temizlik, maske ve mesafe prensiplerine uyulmak kaydıyla izin verilecek.

10-) NİKAH VE DÜĞÜNLER

Nikah ve düğünlerde, kapalı yerlerde uygulanan kişi başına asgari 6 metrekare yer bulunması şartı devam edecek, katılımcı sayısı sınırlanmayacak.

Nikah ve düğünlerde yiyecek ve içecek ikramı 15 Haziran'dan itibaren yapılabiliyordu. Bu uygulamaya devam edilecek ancak yeni dönemde bu etkinlikler sırasında canlı müzik dahil müzik yayınına saat 24.00'e kadar izin verilecek.

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