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1 tonluk tespih, Guinness yolunda

1 tonluk tespih, Guinness yolunda
Adana’da tarihi Büyüksaat Kulesi’nin bulunduğu Vakıflar Çarşısı’na açılan Tespihçiler Çarşısı’nda sergilenen, 400 bin TL maliyetli, 1 ton ağırlığındaki kehribar tespih, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor.
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