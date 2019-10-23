Anasayfa
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Arşiv
Sitene Ekle
Anasayfam Yap
BIST
97.886
Altın
277,563
Dolar
5,7832
Euro
6,4305
Ankara
10 °C
İstanbul
17 °C
İzmir
19 °C
Konya
12 °C
Uşak'ta yangın: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 ölü
Meclis, çocuk ölümlerini araştıracak
Beşiktaş'ın rakibi Braga
Başakşehir'in konuğu Wolfsberger
Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar koruma altına alındı
Kızının düğününde damadının boğazını kesen baba kameraya yakalandı
Başkent'te 'çok gizli' mahkeme
Galatasaray turu zora soktu
Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
15 ilde FETÖ operasyonu: 41 gözaltı kararı
Boris Johnson'a bir şok daha
Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında mutabakat muhtırası imzalandı
MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır
Erdoğan, Ankara'ya döndü
Baraj Doluluk Oranı 23 Ekim 2019 Ankara - ASKİ
GÜNCEL
ÖZEL HABER
İLÇE HABERLERİ
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
SAĞLIK
POLİS - ADLİYE
YAŞAM
KİM KİMDİR?
DİĞER »
EKONOMİ
1
2
3
4
5
VİDEO GALERİ
»
Hayat
»
1 tonluk tespih, Guinness yolunda
1 tonluk tespih, Guinness yolunda
Adana’da tarihi Büyüksaat Kulesi’nin bulunduğu Vakıflar Çarşısı’na açılan Tespihçiler Çarşısı’nda sergilenen, 400 bin TL maliyetli, 1 ton ağırlığındaki kehribar tespih, Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hazırlanıyor.
23 Ekim 2019 Çarşamba 09:19
Yorumlar
0
Facebook Yorumları
0
UYARI:
Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Yörüklerin asırlık çeyiz asma geleneği
Mustafa Kemal dede sınırda torunlarına vatan sevgisi aşılıyor
Acı biber reçeli, Arap turistlerin gözdesi oldu
Otizmli Barış'ın 'sevgiyle' değişen hayatı
Rus dövüşçü, ayıyla antrenman yaptı
Yaylacılar dönüş yolunda
Son Eklenen Videolar
Prof. Dr. Mehmet Emin Ay hocadan muhteşem sohbet: Ben kimi seviyorum ve ne için seviyorum
Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama
Belçika’da savaş uçağı görevlileri böyle savurdu
Beşiktaş'ta iğrenç olay: Evine giderken tacize uğradı!
Suriye sınırına Polis Özel Harekat takviyesi yapıldı
MSB'den 'Korkmayın, zulüm bitiyor' paylaşımı
Kategoriler
Siyaset
ÖZEL
Spor
Güncel
Hayat
İslam
FOTO GALERİ
“Sosyal böcekler” kış hazırlığına başladı
AA Haftaya damga vuran fotoğraflar
Bolu’nun incisi Abant Tabiat Parkı
Barış Pınarı Harekatı'ndan ilk görüntüler
1
2
3
4
5
6
7
8
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Kesintisi 23 Ekim 2019 Ankara - Başkent EDAŞ
Su Kesintisi 23 Ekim 2019 Ankara - ASKİ
Baraj Doluluk Oranı 23 Ekim 2019 Ankara - ASKİ
21 Ekim Dünya Aşçılar gününde şefler buluştu
Künye
|
İletişim
|
Ziyaretçi Defteri
|
Sık Kullanılanlara Ekle
Tüm Hakları Saklıdır © 2012
Gazete İlk Sayfa
| İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel :
(312) 311 53 73
Haber Scripti
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.