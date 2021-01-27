1 yılda 2571 ton atık toplandı

2020 yılında, “Sıfır Atık Projesi” kapsamında, ilçenin pek çok noktasına yerleştirilen Mobil Getirme Merkezleri ve kumbaralar sayesinde, toplam 2571 ton atık toplanarak, geri dönüşüme kazandırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde devam eden “Sıfır Atık Projesi” kapsamında başarılı çalışmalar gerçekleştiren Altındağ Belediyesi, geri dönüşüm alanında önemli adımlar atıyor. İlçenin dört bir tarafında bulunan mobil atık getirme noktaları, geri dönüşüm kumbaraları, sıfır atık kumbaraları, giysi kumbaraları, okullara yerleştirilen geri dönüşüm potaları ile kadın eğitim ve gençlik merkezlerinde bulunan atık yağ getirme noktaları sayesinde, 1 yılda 2571 ton atık, ekiplerce alınarak geri dönüşüme kazandırıldı. Altındağ Belediyesi, geri dönüşüm çalışmaları ile hem doğaya hem de geleceğe önemli bir katkı sağladı.

TONLARCA ATIK GERİ DÖNÜŞTÜ

Geri dönüşüme büyük önem verdiklerini ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "İlçe genelinde atık pil, atık yağ ve geri dönüştürülebilir her tür atığı geri dönüşüme kazandırmak için topluyoruz. 2020 yılında 2500 ton ambalaj atığını, 30 ton giysi ve tekstil atığını, 40 ton bitkisel atık yağı özel ekiplerimizle toplayarak geri dönüşüme kazandırdık. Hem çevreye, hem geleceğe hem de ekonomiye ciddi anlamda önemli bir katkı sağladık. Çevre ve doğa için tehlike arz eden atık pilleri de unutmadık. Doğaya bırakılması durumunda çevre kirliliğine yol açan, toprak ve suları zehirleyen atık piller de ekiplerimiz tarafından toplandı. 1 yılda 1 ton atık pili toplayarak, önemli bir görevi yerine getirdik” dedi.

“EN ÖNEMLİ MİRAS TEMİZ BİR ÇEVRE…”

Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen, “Belediyeler İçin Sıfır Atık Fikir ve Proje Uygulama Yarışması”nda, ödül almaya hak kazandıklarını hatırlatan Başkan Balcı “Altındağ ilçesinde temizlik, çevre koruma, atık, geri dönüşüm, iklim değişikliği, israfın önlenmesi gibi konularda duyarlı ve titiz çalışmalarımız devam edecek. İlçemizdeki bilinç ve farkındalık seviyesini arttırmak, vatandaşlarımızı yeşil yaşama teşvik etmek, sosyo-kültürel gelişimi artırmak ve vatandaşlarımıza duyarlı tüketim alışkanlığı kazandırarak bölgede tasarruf ve ekonomik kazanca katkı sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız” ifadelerini kullandı. Başkan Balcı geleceğe bırakılacak en önemli mirasın temiz bir çevre olduğunun altını çizdi.