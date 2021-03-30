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1 yılda 30 ton dezenfektan, 2,5 milyon maske dağıtıldı

Yenimahalle Belediyesi, Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde kurduğu kendi üretim atölyesinde 1 yıllık süre zarfında 30 ton dezenfektan, 2.5 milyon maske ve 4 ton kolonya üreterek halka ulaştırmayı başardı.
1 yılda 30 ton dezenfektan, 2,5 milyon maske dağıtıldı

Pandemi koşullarında artan maske ve dezenfektan ihtiyacı nedeniyle vatandaşa destek olan Yenimahalle Belediyesi Nefes Engelliler Sosyal Tesisi’nde kurduğu maske ve dezenfektan üretim atölyesinde üretimi aralıksız sürdürüyor. 

İlçe’nin dört yanında hijyen desteği
Kendi üretim atölyesinde, yeni teknoloji makineler kullanarak üretim ağını genişleten Yenimahalle Belediyesi ekipleri; üretilen kolonya, dezenfektan ve maskeleri, taksi ve dolmuş duraklarında, metro istasyonlarında, muhtarlık binalarında, emniyet binalarında, ilçe esnaflarına olmak üzere yüzlerce noktada düzenli olarak dağıtım işlemini yapıyor.

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Kaliteli ve seri üretim için maske makinesi alındı
En kaliteli maskeyi üretmek için el değmeden üretim yapan tam otomatik maske makinesi aldıklarını kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Geçtiğimiz Şubat ayında almış olduğumuz yeni nesil makine ile dakikada 150, saatte 9 bin, günlük 72 bin maske üretimi yapabiliyoruz” dedi.

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Yenimahalle’yi sürekli dezenfekte ediyoruz
Öte yandan ilçe genelinde vatandaşların sürekli kullandığı kurumlar başta olmak üzere talep üzerine site ve binaları da dezenfekte eden Yenimahalle Belediyesi ekipleri,  esnaf dükkanlarını da düzenli olarak dezenfekte ederek maske dağıtımı yapıyor. 

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Yaşar, “Zor gününde vatandaşın yanındayız”
Covid-19 salgınının ülkemizde ilk görüldüğü günden bu yana vatandaşın yanında olunduğunu belirten Başkan Yaşar, “Virüsün ülkemizde görüldüğü Mart ayından bu yana ilçemizde vatandaşın ve esnafın yanında olduk. Ekiplerimiz, ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen vatandaşımıza ve esnafımıza maske ve dezenfektan dağıtımı yapıyor. Yenimahalle’de kendi ürettiğimiz maske ve dezenfektanı ilçe sakinlerine düzenli olarak ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın tedbiri elden bırakmaması, gerekli sosyal mesafe kurallarına ve maske kullanımına dikkat etmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

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