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1 Yılda 84 Bin Ton Asfalt Atıldı

Mamak Belediyesi, daha modern bir Mamak için ilçe merkezinde asfalt çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 
1 Yılda 84 Bin Ton Asfalt Atıldı

Altyapı çalışmalarıyla ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Mamak Belediyesi, Ocak ayından bu yana 84.558 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.

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Mamak’ın gelişen yüzüne uygun yollar yapıyoruz

Mamak’ın her köşesinin ihtiyaçlarını bir bir giderdiklerinin altını çizen Başkan Köse, “Mamaklılara daha iyi hizmet sunmayı ilke haline getirdik. Her hafta bir mahallemizde çalışmamızı sürdürmekteyiz. Hiç bir noktayı göz ardı etmeden çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Mamak’ın gelişen yüzüne uygun yollar yapıyoruz. Mamak’ta bütün sokaklarımızı modern hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.

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