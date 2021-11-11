1 Yılda 84 Bin Ton Asfalt Atıldı

Altyapı çalışmalarıyla ilçeyi adeta şantiyeye çeviren Mamak Belediyesi, Ocak ayından bu yana 84.558 ton asfalt serimi gerçekleştirdi.
Mamak’ın gelişen yüzüne uygun yollar yapıyoruz
Mamak’ın her köşesinin ihtiyaçlarını bir bir giderdiklerinin altını çizen Başkan Köse, “Mamaklılara daha iyi hizmet sunmayı ilke haline getirdik. Her hafta bir mahallemizde çalışmamızı sürdürmekteyiz. Hiç bir noktayı göz ardı etmeden çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Mamak’ın gelişen yüzüne uygun yollar yapıyoruz. Mamak’ta bütün sokaklarımızı modern hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.