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10 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 10 Aralık 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 10 Aralık Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
10 Aralık Ankara Su Kesintisi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ 2019

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2019, 10 Aralık 2019 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 10 Aralık Ankara Su Kesintisi!

İşte 10 Aralık 2019 Salı günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

ASKİ'den yapılan açıklamaya göre; Mamak'ta 9 Aralık Pazartesi günü gece 2'de kesilen sular, 10 Aralık Salı günü öğlen 1'de geri gelecek.

10 Aralık 2019 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

  •  MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 9.12.2019 02:00:00

Tamir Tarihi: 10.12.2019 13:00:00

Detay: Mamak ilçesi Harman mahallesi Mamak Caddesi içindeki çalışma bitmiş olup hatların dolması ile su evlere ulaşacaktır.

Etkilenen Yerler: Diriliş, Gülveren, Harman Mahallesinin alt kotları, Hüseyin Gazi Mahallesi alt kotları, Bahceleriçi, Bahçelerüstü üst kotları, Misket Mahallesinin alt kotları, Dutluk, Boğaziçi alt kotları, Fahrikorutürk alt kotları, Üreğil, Akşemsettin Mahallesinin alt kotları, Büyük Kayaş, Küçük Kayaş, Yeşilbayır, Yeni Bayındır, Kusunlar, Kıbrıs Köyü, Eski Bayındır, Kızılcaköy alt kotları, Tepecik alt kotları, Şahapgürler.

  • ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

 

Arıza Tarihi: 10.12.2019 11:00:00

Tamir Tarihi: 10.12.2019 15:00:00

Detay: Çankaya İlçesi Naci Çakır mahallesi 753 sokak içerisinde 100'lük su hattında ani oluşan arızadan kaynaklı su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Osman Temiz Mahallesi ,Aydınlar ve Hürriyet caddesi civarı, İlker-1 Cadde bir kısmı

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