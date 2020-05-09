10 bin siperli maske desteği 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince üretilen 10 bin siperli maske, Şehir Üniversitesi ile Başkent’in kuzeyinde bulunan Keçiören, Pursaklar, Çubuk, Akyurt ve Çubuk Belediyelerine hediye edildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Meslek Yüksek Okulu Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon Programcılığı tarafından BAP (Bilimsel Araştırma Projesi) kapsamında 10 bin siperli maske üretildi. Üretilen 10 bin maskenin 5 bini Ankara Şehir Hastanesi’ne hediye edildi. Ardından geriye kalan 5 bin siperli maske ise Başkent’in kuzeyindeki Keçiören, Pursaklar, Çubuk, Akyurt ve Çubuk Belediyelerine hibe olarak verildi. Üniversite tarafından üretilen siperli maskeler, AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve beraberindeki heyet tarafından Ankara Şehir Hastanesine ve 5 ilçe belediye başkanına teslim edildi.

BAŞKANLARA TEK TEK TESLİM EDİLDİ

Üretilen 10 bin maskenin 5 bini, Ankara Şehir Hastanesi yönetim binası konferans salonunda doktorların katılımıyla gerçekleşen program ile Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel’e teslim edildi.

Rektör Aydınlı ve beraberindeki heyeti makamlarında ağırlayan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Kalecik Belediye Başkanı Dr. Duhan Kalkan, Rektör Aydınlı önderliğinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi tarafından belediyelerine verilen bu anlamlı ve duyarlı hediyeden ötürü duydukları mutluluğu dile getirdi.

SİPERLİ MASKE YAPIMI DEVAM EDECEK

Rektör Aydınlı, “Yeni tip Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke çapında başlatılan kolektif üretim hareketine AYBÜ ailesi olarak biz de katıldık. Üniversitemizin akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Faruk Mert tarafından tasarımı yapılan ve BAP kapsamında üretilen siperli maskelerin üretimine devam edilecek ve üretilen maskeler hastanelerimize ve diğer kurum ve kuruluşlarımıza hediye edilecek” dedi.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-