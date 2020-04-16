10 bine yakın nokta da detaylı temizlik

Pursalar Belediyesi’nce koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki 10 bine yakın nokta detaylı temizlenerek dezenfekte edildi. Başkan Çetin’in yakından takip ettiği çalışmalarla ilçe adeta gıcır gıcır hale getirildi.

Pursaklar Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçe genelinde adeta dezenfekte ve temizlik seferberliği başlatmış durumda. Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ’in yakından takip ettiği temizlik ve dezenfekte çalışmaları kapsamında ilçe sınırlarında bulunan 10 bine yakın noktanın temizlik ve dezenfekte ekipleri tarafından steril hale getirildiği açıklandı.

DİP KÖŞE TEMİZLİK

Pursaklar’da koronavirüse karşı ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının soluksuz sürdüğü bugünlerde ilçe genelindeki camiler, sağlık ocakları, muhtarlık binaları, taksi-dolmuş-otobüs durakları, banka ATM’leri, kuaförler ve berberler salonları, cenaze evleri, 65 yaş üstü- engelli ve kronik rahatsızlığı olan aile evleri, kamuya ait araçlar, kamuya ait binalar, parklar, çöp konteynerleri, sivil araçlar, sokak ve caddeler, bankalar- PTT binaları, hayvan barınakları, Pursaklar Devlet Hastanesi, Cem Evi ve köy konağı gibi 10 bine yakın noktada temizlik ve dezenfekte işlemleri yürütüldü. Temizlenen alanlar sabunlu su ve özel solüsyonlarla yıkandı.

GECE-GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi vererek, ‘‘İlçemizde koronavirüsü yok etmek için ekiplerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Hemşehrilerimizin bundan sonraki süreçte bizlere yardımcı olarak uyarıları dikkate almasını, temizlik kurallarına dikkat etmesini bekliyoruz. Unutmayalım ‘Kişisel Bakım ve Temizlik en büyük tedbirdir.’ Pursaklar’daki cadde ve sokaklar bizlere emanet. Vatandaşlarımız evlerinde kalmaya devam etsin. Sağlığınız için sizler evinizde, bizler de sizler için dışarıdayız. Hep birlikte virüsle mücadele ederek en az zararla bu beladan kurtulacağımıza inanıyorum” dedi. Pursaklar, bu temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla gıcır gıcır (pırıl pırıl- tertemiz) hale getirildi.

KULLANILMIŞ MASKE VE ELDİVENLER TOPLANIYOR

İlçede vatandaşlara maske dağıtımı da devam ediyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçedeki muhtarlara ve çoğu vatandaşa maske dağıtımını bizzat kendi yapıyor. Kullanılan maskelerin ve eldivenlerin halk sağlığına zarar vermeden toplanması için de Pursaklar’da örnek bir çalışmaya imza atıldı. Belediye tarafından ilçe merkezine ve mahallelerin işlek noktalarına tıbbi atık çöp kutuları yerleştirildi. Türkiye’ye örnek olabilecek bu çalışmayla maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların halk sağlığına zarar vermeden toplanması amaçlanıyor.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Pursaklar Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında iş yerlerinin kapanması sonucu yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını bu zorlu süreçte unutmadı. Belediye ekipleri tarafından, Pursaklar’da birçok noktaya mama, yem ve su bırakıldı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA