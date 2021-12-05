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10 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

ANTALYA’da yaklaşık 10 gündür komşularının haber alamadığı yalnız yaşayan Yavuz Tunç (41), evinde ölü bulundu.
10 gündür haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 781/1 Sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Yaklaşık 10 gündür haber alamadıkları Yavuz Tunç’a ulaşamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekibi sevk edildi. Savcı izniyle verilen adresin giriş kat balkonundan polis ekipleri eve girdi. Ekipler, Tunç’u salonda bulunan kanepe üzerinde hareketsiz ve cesedini çürümüş halde buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yavuz Tunç’un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Polis, yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce öldüğü tahmin edilen Yavuz Tunç’un ağabeyine ulaşarak durumu haber verdi.

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