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10 ilde FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 13 gözaltı

Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem imamları"na yönelik operasyonda 13 zanlı yakalandı.
10 ilde FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 13 gözaltı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010-2014 döneminde Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencilerine sözde mahrem imamlık yaptığı belirlenen ve aralarında 1 komiser yardımcısı, 1 polis memuru, 5 öğretmen, 1 infaz koruma memurunun da bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Balıkesir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Kars, Kocaeli, Şanlıurfa, Hatay, Yozgat, Bursa ve Bingöl'de eş zamanlı operasyon başlattı.

Söz konusu mahrem imamların daha önce haklarında herhangi bir adli soruşturma kaydı bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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