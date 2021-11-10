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10 Kasım Hatıra Ormanı Açıldı

Etimesgut Belediyesi Atatürk'ün vefatının 83. yıldönümünde 50 bin metre karelik alana 2 bin 83 yetişkin ağaç dikerek "10 Kasım Hatıra Ormanı" oluşturdu. 
10 Kasım Hatıra Ormanı Açıldı

Yeni Bağlıca Mahallesi'nde düzenlenen ağaç dikme törenine Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, belediye meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende konuşan Başkan Demirel, Atatürk'ün değerinin her geçen gün daha iyi anlaşıldığını belirterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük emaneti Cumhuriyet'e ve onun değerlerine sahip çıktıklarını söyledi.

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Demirel, bölgenin değerine değer katacak çehresini daha da güzelleştirecek bir hatıra ormanı oluşturduklarını ifade ederek, "Ormanımızın adının da 10 Kasım Hatıra Ormanı olarak yapılması için gerekli çalışmayı başlatacağız. Burada her biri 8-10 yıllık 2 bin 83 ağaç dikimi gerçekleştirdik. İlçemize hayırlı olsun. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtikalinin 83. yılında saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili de Etimesgut'a değer katacak bu orman alanının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu. Daha sonra katılımcılar hatıra ormanına ağaç diktiler.

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