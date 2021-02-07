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10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı, gazetecileri tehdit etti

10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı, gazetecileri tehdit etti
Bursa'da polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü Sezer Ç. (32), yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından girdiği sokakta saklanmaya çalışırken yakalandı. 

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstanbul Caddesi'nde şüphe üzerine Sezer Ç. (32) yönetimindeki 34 FC 0226 plakalı otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı. Bölgeye takviye isteyen polisler ekipleri ise şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi'ne girmesi üzerine bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Müze Sokak'a girerek aracını park eden Sezer Ç. burada saklanmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. Şüpheli Sezer Ç.'nin üzerinde ve araçta yapılan aramada uyuşturucu madde kullanmak için kullanılan aparat ele geçirildi. Ayrıca Sezer Ç.'ye daha önce sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan 4 kez ceza kesildiği öğrenildi.

BASIN MENSUPLARINI TEHDİT ETTİ

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya çalışan Sezer Ç.'ye polis ekipleri müdahale etti. Basın mensuplarını, "Hastaneden geliyorum ceza mı yiyeyim, çekme. Kamerayı kırayım mı şimdi? Çekme oğlum, hastaneden geliyorum. Suratım bir hal içerisinde zaten. Sanki vatan hainiyiz" diyerek tehdit eden Sezer Ç.'nin yine maske takmadığı gözlendi. Gözaltına alınan Sezer Ç.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan 3 bin 150 TL cezai kesildi.

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