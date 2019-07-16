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10 TL'ye uyuşturucu alıp içen gençlerden biri öldü

İzmir’in Buca ilçesinde tanesi 10 liradan uyuşturucu hap satın alan 4 gençten ikisi gittikleri günlük kiralık evde fenalaştı. Gençlerden Oğuzhan Değirmenci hayatını kaybederken İbrahim Baltaş, tedaviye alındı.
10 TL'ye uyuşturucu alıp içen gençlerden biri öldü

İzmir'in Buca ilçesinde iki arkadaşın satın aldıkları sentetik uyuşturucu hap ve alkol ile yaptığı gece alemi ölümle noktalandı. Tanesi 10 liradan satın aldıkları haplardan içen 19 yaşındaki Oğuzhan Değirmenci hayatını kaybederken, İbrahim Baltaş, hastaneye kaldırıldı. İbrahim Baltaş, polise verdiği ifadesinde hapların tanesini 10 liraya aldıklarını söyledi. Baltaş'ın ifadesi sonrası polis ekipleri, zehir tacirlerinin kimliklerinin tespiti ve yakalanması için operasyon başlattı. Öte yandan gençlerin, hapları içtikleri evin günlük kiralık ev olduğu ortaya çıktı.

ALKOL DE ALDILAR

YeniAsır gazetesinin haberine göre; olay Buca Şirinyer 333 sokak 14 numaranın giriş katında bulunan günlük kiralık evde meydana geldi. Açık Öğretim Fakültesi öğrencisi olan ve özel bir firmada çalışan Oğuzhan Değirmenci, askerden yeni gelen arkadaşı İbrahim Baltaş ve diğer 2 arkadaşı ile birlikte eğlenmek için günlük ev kiraladı. Gençler, daha sonra Gediz semtinde adını bilmedikleri bir kişiden 21 adet uyuşturucu sentetik hap satın aldı. Tanesini 10 liradan aldıkları haplarla birlikte marketten alkol alan gençler, kiraladıkları eve gitti

5'ER TANE İÇMİŞLER

Haplardan 5'er tane içen gençlerden Oğuzhan Değirmenci ve İbrahim Baltaş aldıkları alkolün de etkisi ile fenalaştı. Evde fenalaşan Baltaş 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Değirmenci, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Müdahale sonrası hayati tehlikeyi atlatan arkadaşı Baltaş'ın tedavisine devam edilirken evdeki diğer 2 kişi ise paniğe kapılarak kaçtı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Özel bir şirkette bölge müdürü olarak çalışan baba Ali Değirmenci oğlunun ölüm haberiyle şok oldu. Acılı baba, bu hapları satan kişilerin yakalanması ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan alınan 19 yaşındaki Oğuzhan Değirmenci'nin cenazesi Menderes'te dün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi

OPERASYON BAŞLATILDI

Polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatırken, kaçan iki kişi ile sentetik uyuşturucu hapları satan zehir tacirinin yakalanması için operasyon başlattı. Baltaş polise verdiği ifadesinde tanımadığı kişilerden hapları tanesi 10 liraya satın aldıklarını söyledi.

 

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