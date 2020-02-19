10 yaşındaki atakan 5 ayda 250 kitap okudu!

Sadece 10 yaşında ve 5 ayda 250 kitap okuyan Atakan'ın videosu gündem oldu.

5 ayda 250 kitap okuyan Atakan'ın kitap mağazasında çekilen videosu gündem oldu. J.J. Rouseau'nun toplum sözleşmesine, Bauman'a, Aristoteles Devlet kitabın'dan Spinoza'nın Etika kitabına kadar bir çok kitabı okuduğunu söyleyen Atakan yaşına rağmen bir çok kişinin okumadığı felsefi ve diğer düşünce kitaplarını okuması videoyu çeken ve izleyenler büyük şaşkınlık ve hayranlık yaşadı.