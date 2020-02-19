  • BIST 119.845
  • Altın 313,786
  • Dolar 6,0641
  • Euro 6,5513
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
» »

10 yaşındaki atakan 5 ayda 250 kitap okudu!

10 yaşındaki atakan 5 ayda 250 kitap okudu!
Sadece 10 yaşında ve 5 ayda 250 kitap okuyan Atakan'ın videosu gündem oldu.

5 ayda 250 kitap okuyan Atakan'ın kitap mağazasında çekilen videosu gündem oldu. J.J. Rouseau'nun toplum sözleşmesine, Bauman'a, Aristoteles Devlet kitabın'dan Spinoza'nın Etika kitabına kadar bir çok kitabı okuduğunu söyleyen Atakan yaşına rağmen bir çok kişinin okumadığı felsefi ve diğer düşünce kitaplarını okuması videoyu çeken ve izleyenler büyük şaşkınlık ve hayranlık yaşadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci
Bayılma numarası yaparak insanları dolandıran dilenci
Kapkaçı fark eden yolcular hırsızı tekme tokat dövdü
Kapkaçı fark eden yolcular hırsızı tekme tokat dövdü
İşte ipek kozasının ipe dönüşümü
İşte ipek kozasının ipe dönüşümü
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü (TRT Arşivinden Görüntüler)
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü (TRT Arşivinden Görüntüler)
Sizce mutluluğun formülü nedir ?
Sizce mutluluğun formülü nedir ?
Son Eklenen Videolar
10 yaşındaki atakan 5 ayda 250 kitap okudu!
10 yaşındaki atakan 5 ayda 250 kitap okudu!
İzmir'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 4 ölü 8 yaralı
İzmir'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı: 4 ölü 8 yaralı
7 saatlik çalışma sonunda ulaşıma açıldı
7 saatlik çalışma sonunda ulaşıma açıldı
Her şey bir anda oldu!
Her şey bir anda oldu!
Sağlık ocağında tokat kamerada
Sağlık ocağında tokat kamerada
Jeffrey İdlib için Ankara'da!
Jeffrey İdlib için Ankara'da!
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti