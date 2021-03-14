  • BIST 1.557
  • Altın 419,808
  • Dolar 7,5633
  • Euro 9,0399
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 11 °C
»

10 yaşındaki çocuk, bahçede oynarken saçmalarla yaralandı

SAKARYA’nın Arifiye ilçesinde 10 yaşındaki Efkan Mustafa S., bahçede oyun oynarken, kimliği belirsiz kişinin ateş ettiği tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı.
10 yaşındaki çocuk, bahçede oynarken saçmalarla yaralandı

Olay, saat 16.00 sıralarında Arifiye ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Özgür Sokak’ta meydana geldi. Evlerinin bahçesinde oyun oynayan Efkan Mustafa S. karın ve kalçasına isabet eden saçmalarla yaralandı. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi. Adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Efkan Mustafa S., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, tüfeği ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altıeylül ve Karesi, kesintisiz içme suyuna kavuşacak14 Mart 2021 Pazar 20:20
  • 10 yaşındaki çocuk, bahçede oynarken saçmalarla yaralandı14 Mart 2021 Pazar 19:21
  • 4 katlı binanın çatısında güvercinleri beslerken düşüp öldü14 Mart 2021 Pazar 18:25
  • Muş’ta, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi13 Mart 2021 Cumartesi 11:41
  • Van'da 'kar' kazaları; 1 ölü, 8 yaralı13 Mart 2021 Cumartesi 11:40
  • ABD’de bir profesörün siyahi öğrencilere yönelik ırkçı söylemlerine tepki yağdı13 Mart 2021 Cumartesi 11:36
  • Kardan yolu kapanan köydeki KOAH hastası için 5 saat süren seferberlik13 Mart 2021 Cumartesi 11:35
  • Manisa'da yaşayan 3,5 yaşındaki Elif Naz'ın İstiklal Marşı okuduğu anlar beğeni topladı13 Mart 2021 Cumartesi 07:54
  • Tarsus'ta zincirleme kaza: 1'i ağır, 4 yaralı12 Mart 2021 Cuma 17:11
  • Profesör, vatozun elektrik şokuna maruz kaldı12 Mart 2021 Cuma 10:45
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti