10 yıl kesin hapis cezasıyla aranıyordu kümeste yakalandı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.
KÜMESE SAKLANDI
Bu kapsamda "uyuşturucu madde imal etme ve ticaretini yapma" suçundan hakkında 10 yıl hapis cezasıyla aranan Mehmet Kaya'nın saklandığı adres tespit edildi.
Ekiplerin adrese yaptığı baskın sırasında evden kaçan hükümlü, bir başka evin damında bulunan kümese saklandı. Polislerce yapılan aramada burada yakalanan Kaya, emniyetteki işlemin ardından cezaevine gönderildi.
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