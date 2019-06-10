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10 Yılda 58 Taksi Durağı

2009 yılından bu yana ilçede örnek projelere imza atan Yenimahalle Belediyesi, 10 yılda toplamda 58 taksi durağının yapım ve tadilatını gerçekleştirdi.
10 Yılda 58 Taksi Durağı

Yenimahalle Belediyesi’nin modern taksi durakları projesi ile taksici esnafı, bekleme salonu, mutfak ve tuvalet bulunan duraklarda sağlıklı ortamlarda çalışıyor.
Proje ile taksi duraklarını yeniden inşa eden ya da mevcut taksi durağını yenileyen Yenimahalle Belediyesi, hem kent estetiği açısından taksi duraklarını bir standarda kavuşturuyor hem de vatandaşı taşıyan taksici esnafının yüzünü güldürüyor. Son olarak Hurdacılar Sitesi girişine yeni yapılan taksi durağı da hizmet vermek için gün sayıyor.

“İşlerinin ne kadar zor olduğunun farkındayım”

Taksicilerin çalışma şartlarının zorluklarını bildiğini söyleyen Başkan Yaşar, "Taksiciler yaz kış demeden sıcakta, soğukta direksiyon başındalar. İşlerinin ne kadar zor olduğunun farkındayım. Biz de bu yüzden onların rahat çalışması için modern, ferah duraklar inşa ediyoruz. Bugüne kadar pek çok taksi durağını yeniden inşa ederek, taksicilerimizin hizmetine sunduk. Onlar da daha iyi şartlarda çalışıp, vatandaşa daha iyi hizmet verecekler” dedi.
 

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