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100 bin ton asfalt Keçiören yollarına serildi

Keçiören Belediyesi asfalt sezonunda tam kapasite çalışarak şu ana kadar 100 bin ton sıcak asfalt serim çalışması gerçekleştirdi. 
100 bin ton asfalt Keçiören yollarına serildi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “İlçemizde bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmıyoruz. Şuana kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdik. İhtiyaç halinde bu sayıyı 150 bin tona çıkararak ilçemizde bozuk yol bırakmayacağız. Başta Bağlum olmak üzere sokaklarımızın büyük bir kısmını modern bir görünüme kavuşturduk.” dedi.

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Keçiören Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt serim çalışmalarını ilçenin birçok noktasında eş zamanlı olarak sürdürüyor. Keçiören’in dört bir yanındaki bozuk ve yıpranmış yolları yenileyen ekipler ihtiyaç duyulan sokaklarda ise kaldırım yenileme ve peyzaj çalışması yürütüyor.

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“ŞEHRİMİZİN HİZMETKÂRIYIZ”
Belediye Başkanı Turgut Altınok ise Keçiören’de modern kent anlayışına uygun çalışmalar yürütüldüğünü anımsatarak hizmet noktasında ulaşılabilir bir anlayışa sahip olduklarını belirtti.
Altınok, şunları aktardı:
“Altyapı çalışmalarıyla birlikte sosyal belediyecilik anlayışımızı insanımıza hissettirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Keçiören’e hizmet yakışıyor, biz de layıkıyla halkımıza hizmetkâr olmaya gayret gösteriyoruz. Eğer Keçiören’e ait olursanız, kalbinizde, beyninizde, yüreğinizde bu şehir olursa zaten o kente hizmetkâr olursunuz. Biz bu şehri modern ve gezilip görülmesi gereken yerler listesine soktuk. Göreve geldiğimizden itibaren söz verdiğimiz gibi yollarımızı asfaltladık, parklarımızın bakımlarını yaptık, tesislerimizin eksiklerini giderdik, ilçemizi yeniledik. Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için yeni eserlerimizin de yapımına başladık. Ortaya koyduğumuz eserlerle ve hizmetlerle Keçiören’i modern kent haline getirdik.” 

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