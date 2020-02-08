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100 Bin yeni sosyal konut projesi kura çekilişi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan açıklamada, Koronavirüs 23 Mart'ta ara verilen hak sahipliği belirleme kuralarının yeniden başlayacağı bildirildi.
100 Bin yeni sosyal konut projesi kura çekilişi ne zaman?

100 bin konut projesi çekilişi ne zaman? 100 Bin Konut Projesi kura sonuçları nereden öğrenilir?

Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun, Türkiye genelinde inşa edilecek proje kapsamında vatandaşların konut finansmanı hem kamu hem de katılım bankaları tarafından sağlanacak. İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2+1 ve 3+1 planında yapılacak 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi için başvurular 16 Aralık 2019'da başlayıp 15 Ocak'ta sona erdi.

100 Bin Sosyal Konut Projesi'ne 1 milyon 211 bin 518 kişi başvurdu. Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.

100 bin konut projesi kura çekilişi ne zaman yapılacak?

1 milyon 211 bin 518 kişi başvurduğu 100 Bin Sosyal Konut Projesi 15 Ocak'ta sona erdi. Projeye başvuruda bulunan vatandaşlar TC Kimlik numarası ile sonuçları Toplu Konut İdaresi’nin belirlediği sistem üzerinden kolayca sorgulayabilecekler. 

Kura çekimlerinin TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edilen açıklamada, 28 Nisan'da ilk olarak Manisa Köprübaşı'ndaki 75 konut, Manisa Akhisar'daki 125 konut, Manisa Salihli'deki 150 konut ve Denizli'deki 118 konut projeleri için kura çekiminin yapılacağı duyuruldu.

100 Bin Konut Projesi kura sonuçları nereden öğrenilir?

100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kura sonuçları https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Ayrıca kura çekimlerinin TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edildi.

Toplu Konut İdaresi'nin yaptığı bir diğer açıklamada ise Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM'lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.

gazeteilksayfa.com

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