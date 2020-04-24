  • BIST 98.568
  • Altın 388,251
  • Dolar 6,9742
  • Euro 7,4984
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 5 °C
»

100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kuraları yeniden çekiliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kura çekilişleri, 28 Nisan Salı günü yeniden başlayacak.
100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi kuraları yeniden çekiliyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından (TOKİ) yapılan açıklamada, Koronavirüs 23 Mart'ta ara verilen hak sahipliği belirleme kuralarının yeniden başlayacağı bildirildi.

Bankaların, kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladığı kaydedilen açıklamada, kura çekimlerinin vatandaşların katılımına kapalı olarak noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edileceği belirtildi.

Kura çekimlerinin TOKİ'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacağı ifade edilen açıklamada, 28 Nisan'da ilk olarak Manisa Köprübaşı'ndaki 75 konut, Manisa Akhisar'daki 125 konut, Manisa Salihli'deki 150 konut ve Denizli'deki 118 konut projeleri için kura çekiminin yapılacağı duyuruldu.

Başvuruda bulunan vatandaşların tüm kura takvimine TOKİ'nin internet sitesinden ulaşabileceği kaydedildi.

Öte yandan Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların, kurada hak sahibi olamadıklarında başvuru ücretlerini şubeye gitmeden ATM'lerden geri alabildikleri, Halk Bankası üzerinden başvuru yapan vatandaşların ise hesaplarına EFT yapıldığı hatırlatıldı.

İlgili haber:

100 Bin yeni sosyal konut projesi kura çekilişi ne zaman?

100-bin-konut-cekilisi-ne-zaman-manset.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Parmaklıklar ardındaki maske üretimi bir haftada 1 milyonu geçti24 Nisan 2020 Cuma 10:31
  • Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan İsrail'in 'Batı Şeria'nın ilhakı' ifadelerine tepki24 Nisan 2020 Cuma 10:29
  • MSB haftada 10 milyon maske üretimine ulaştı24 Nisan 2020 Cuma 10:17
  • 23 Nisan'da unutulmadı24 Nisan 2020 Cuma 09:52
  • Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 190 bini aştı24 Nisan 2020 Cuma 09:48
  • Bakan açıkladı: Ücretsiz verilecek!24 Nisan 2020 Cuma 09:48
  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 23 Nisan paylaşımı! 'Bana yaklaşma'24 Nisan 2020 Cuma 09:38
  • Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz: Biraz daha sabır24 Nisan 2020 Cuma 09:35
  • Başkent'te, 23 Nisan kutlamalarının adresi TBMM oldu24 Nisan 2020 Cuma 09:34
  • Burak Derneğinden 'Kudüslü kardeşine bir el de sen uzat' kampanyası24 Nisan 2020 Cuma 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti