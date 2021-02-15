  • BIST 1.555
  • Altın 408,523
  • Dolar 6,9662
  • Euro 8,4511
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 6 °C
»

100 kilo bonzai elde edilebilecek ham madde ele geçti

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda, jandarmanın bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, 1 kilo 150 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen ham madde ile yaklaşık 100 kilo bonzai elde edilebileceği belirtildi.
100 kilo bonzai elde edilebilecek ham madde ele geçti

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkiinde yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında, şüphe üzerine bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsün bagaj kısmında, narkotik köpeği 'Kobra' ile arama yapıldı. Aramalarda bir valizde 1 kilo 150 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. M.T.D. isimli yolcu, jandarma tarafından gözaltına alındı. M.D.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ele geçirilen ham madde ile yaklaşık 100 kilogram bonzai elde edilebileceği öğrenildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Selçuk'un 'İstiklal Marşı' çağrısına destek veren asırlık çınar, öğrencilerin sevincine de ortak oldu15 Şubat 2021 Pazartesi 15:30
  • İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar kesintisiz devam ediyor15 Şubat 2021 Pazartesi 15:30
  • Gara ve 15 Temmuz şehitleri için Fatih Camisi'nde mevlit okutuldu15 Şubat 2021 Pazartesi 15:29
  • 22 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Necati Şaşmaz beraat etti15 Şubat 2021 Pazartesi 15:05
  • Diyarbakır annelerinden Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya tepki: Bu saldırı tüm insanlığa yapılmıştır15 Şubat 2021 Pazartesi 15:04
  • Etiyopya'nın Ankara'daki yeni Büyükelçilik binasının açılışı yapıldı15 Şubat 2021 Pazartesi 14:42
  • TBB Başkanı Feyzioğlu: PKK eli kanlı, alçak bir terör örgütüdür15 Şubat 2021 Pazartesi 14:41
  • Akdeniz’de ‘tropikal istila’ tehlikesi15 Şubat 2021 Pazartesi 14:14
  • Şırnak ve Habur'da kaçakçılık operasyonu: 43 gözaltı15 Şubat 2021 Pazartesi 14:13
  • 100 kilo bonzai elde edilebilecek ham madde ele geçti15 Şubat 2021 Pazartesi 14:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti