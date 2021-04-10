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100 metrelik tünel tespit edildi

MSB: Hatay’daki Bükülmez Hudut Karakolunda görevli Kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde bir ucu Suriye’de olan 100 metrelik tünel tespit edildi.
100 metrelik tünel tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırda kahramanca ve fedakarca görev yapan "Hudut Kartalları", yaşa dışı geçiş veya sızma girişimlerini önlemeye devam ediyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez (Şehit Er Hüseyin Koroç) Hudut Karakolu'nda görev yapan Mehmetçiğin bölgede icra ettiği arama-tarama faaliyeti sırasında yaklaşık 100 metre uzunluğunda tünel tespit edildi.

TÜNELDEN 24 KİŞİLİK MÜLTECİ GRUBU ÇIKTI

Mehmetçğin dikkati sayesinde tespit edilen tünelde sızmaya çalışan 24 kişilik mülteci grup da yakalandı.

Bölgede yapılan detaylı incelemelerde tünelin bir ucunun Suriye’deki Atme çadır kentindeki bir eve çıktığı belirlendi.

TÜNEL İMHA EDİLDİ

Yasa dışı geçişlerin yanı sıra terörist sızmalarında da kullanılabileceği değerlendirilen tünel kullanılamaz hale getirildi.

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