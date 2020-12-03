100 oda, 250 yataklı termal tesisin ihalesi yapıldı

Ankara'nın önemli termal merkezlerinden olan Kızılcahamam'a İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan 100 odalı, 250 yataklı termal tesisin proje aşaması tamamlanarak ihalesi yapıldı.

Yenice Mahallesi, Soğuksu Caddesi üzerinde daha önceden Valilik Tesisi'nin hizmet verdiği 111 ada, 6 parsel sayılı taşınmaz üzerine İçişleri Bakanlığı Vilayetler Birliği Başkanlığı tarafından 250 yatak kapasiteli termal otel yapılması için çalışmalar başladı.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar yapmış olduğu açıklamada; “Vilayetler Birliği Genel Sekreteri Sn. İsmail Sündük, Kaymakamımız Sn. Can Aksoy, AK Parti İlçe Başkanımız Sn. Ahmet Barun ve yüklenici firma yetkilisi ile belediyemizde istişarelerde bulunduk.

Başkan Acar; Seçim vaatlerimizi tek tek yerine getiriyoruz. Yapılacak olan 250 yataklı termal tesisimizin çalışmalarına önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Eski Valilik Tesisleri ve Kaymakamlık Lojmanı olan yere yapılacak, ihalesi yapılan ve çok yakında çalışmalarına başlayacak olan yeni tesisimiz, güzel ilçemize çok yakışacak. 100’e yakın personel alımı yapılarak istihdam açısından da ilçemize önemli katkı sağlayacak. Desteklerini her zaman eksik etmeyen İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Vilayetler Birliği Genel Sekreteri Sn. İsmail Sündük, Vilayetler Birliği önceki Genel Sekreteri Sn. Şefik Aygöl, bakanlık çalışanlarımız ve Kaymakamımız Sn. Can Aksoy'a canı gönülden teşekkür ederim. Projemiz ilçemize şimdiden hayırlı olsun.” dedi.