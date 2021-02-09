'100 Şerife Bacı' adımlarını İstiklal Yolu'nda atacak

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde başlatılan Kurtuluş Savaşı'nda, 9 aylık bebeğiyle cepheye silah taşırken donarak şehit olan Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılında, "100 Şerife Bacı" İstiklal Yolu'nu yürüyecek.

Kastamonu Valiliği öncülüğünde, 18-21 Şubat tarihlerinde, "Şerife Bacı'nın şehit oluşunun 100. yılında 100 Şerife Bacı yürüyor" adı altında etkinlik gerçekleştirilecek.

İnebolu ilçesinden başlayacak, 95 kilometrelik Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü, Kastamonu'da sona erecek.

Yürüyüşte kadınlara öncelik verilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan, AA muhabirine, Şerife Bacı'nın yiğit bir Anadolu kadını olduğunu söyledi.

Şerife Bacı'nın, kurtuluş mücadelesinde lojistik destek sağlamak için İnebolu'dan cepheye sevk edilen cephanelerin taşınmasında görev aldığını hatırlatan Kaplan, "Şerife Bacı, 1921 yılının 21 Şubat'ında İnebolu'dan Kastamonu'ya kağnıyla gelirken cephaneler ıslanmasın diye kendi üstündeki yorganı cephaneye ve çocuğunun üzerine örtmüş. Kendisi yalın ayak, o şartlara uygun olmayan giysiyle kağnı çekerken, Kastamonu'ya yaklaşırken donarak şehit olmuştur. Bu yiğit Anadolu kadınını yad etmek için bu şekilde bir yürüyüş düzenliyoruz." dedi.

Kaplan, yürüyüşün 2008 yılından itibaren düzenli olarak yaz aylarında yapıldığını belirterek, 2012 ve 2017 yıllarında ise kış ayında yüründüğünü anlattı.

Yürüyüşün geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamadığına işaret eden Kaplan, şöyle devam etti:

"Şu anda 100'e yakın müracaat var. Bunun 300-400 kişi olacağını düşünüyoruz. Bizim esas hedefimiz bayanlar, yani Şerife Bacılar. Belirleyeceğimiz 100 kişilik Şerife Bacı grubuyla bu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Eşiyle gelmek isteyenler var. En azından bayanlara destek olacak eşini getirme talebinde bulunuyorlar. Biz bunu makul karşılıyoruz. 100 bayan olur ama yüzde 10-20 erkek kontenjanı tanıyoruz."

Kaplan, yürüyüşü Kovid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştireceklerini kaydetti.

"Onları bir nebze olsun anlamaya çalışırız, diye düşünüyorum"

İstiklal Yolu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Bölükbaş ise derneğin, 2017 yılında kurulduğunu dile getirerek, "Kastamonu kadını başarı, güç, cesaret, azim ve kültürüyle her zaman örnek olmuştur. Bundan 100 yıl önce de dünyaya sesini duyurmuştur. Bizler o yılların kış şartlarını yaşamıyoruz, pek çok imkana sahibiz. O yılları tam olarak anlayabilmemiz mümkün değil ama azıcık bir üşümeyle bile onları bir nebze olsun anlamaya çalışırız, diye düşünüyorum." diye konuştu.

Bölükbaş, Şehit Şerife Bacı'yı anmak, o ruhu yaşamak isteyen Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşları yürüyüşe davet etti.