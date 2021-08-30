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100 ülkeden ortak açıklama: Taliban güvence verdi!

Taliban'ın, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin çıkışına müsaade edeceği yönünde güvence verdiği belirtildi.
100 ülkeden ortak açıklama: Taliban güvence verdi!

Taliban'ın, Afganistan'dan ayrılmak isteyenlerin çıkışına müsaade edeceği yönünde güvence verdiği belirtildi.

Aralarında Türkiye, İngiltere, ABD ve Almanya'nın da olduğu 100 ülke tarafından Afganların ülke dışına seyahatine ilişkin ortak açıklama yapıldı.Açıklamada, bu ülkelerin, vatandaşları, kendilerine çalışan Afganlar ve risk altındakilerin Afganistan dışındaki noktalara özgürce seyahat etmeye devam etmelerini sağlamaya kararlı olduğu kaydedildi.

Ortak metinde, "Taliban'dan tüm yabancı uyrukluların ve ülkelerimizden seyahat izni olan herhangi bir Afgan vatandaşının, hareket noktalarına güvenli ve düzenli bir şekilde gitmelerine ve ülke dışına seyahat etmelerine izin vereceğine dair güvence aldık" denildi.

Belirlenen Afganlara seyahat belgeleri sağlamaya devam edileceği vurgulanan açıklamada, Taliban'ın da bu kişilerin imzacı ülkelere seyahat edebileceklerine dair taahhüt verdiği belirtilerek, "Taliban'ın bunu doğrulayan" açıklamalarına dikkat çekildi.

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