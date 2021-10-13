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100. Yıl Anıtı Yarışması Düzenlenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılına yakışır bir anıt inşa etmek için çalışmalarına başladı.
100. Yıl Anıtı Yarışması Düzenlenecek

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Dikmen Çaldağ bölgesinde inşa edilecek anıt için yarışma sürecini başlattı. “2023 Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Yarışması”nın taslak şartnamesini hazırlayan Büyükşehir Belediyesi, mayıs ayına kadar Türkiye’nin dört bir tarafından yapılacak başvuruları kabul edecek.
 
Başkent’te ortak akıl yönetim anlayışı ile birçok projeye imza atan Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın simgelerinden olacak yeni bir anıtın yapımı için çalışmalara başladı.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, “2023 Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Yarışması” için taslak şartnameyi hazırlayarak, yarışma sürecini başlattı. Dikmen Çaldağ bölgesine inşa edilecek anıt için Türkiye’nin dört bir yanından yarışmaya katılacak proje sahipleri, mayıs ayına kadar başvuru yapabilecek. akademik kurul tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacak.

ANIT DİKMEN ÇALDAĞ BÖLGESİNDE YÜKSELECEK

Akademik Kurul tarafından oluşturulan jüri tarafından yapılacak değerlendirme sonucu yarışmayı kazanan anıt, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya ilk giriş yaptığı nokta olarak bilinen Çankaya Dikmen Çaldağ bölgesinde yükselecek.

Cumhuriyete, Ankara’ya ve Türkiye’ye yakışır bir eser kazandırmak istediklerini belirten Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, yarışmaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Cumhuriyetimizin 100. yılında cumhuriyetimizi bir anıtla taçlandıralım istedik. Bunun için de sayın başkanımızın oluruyla bir yarışma sürecine girdik ve 2023 Cumhuriyetin 100. Yılı Anıtı Yarışması’nı başlattık. Jüri ve raportörlerimizi oluşturduk ve ilk jüri toplantımızı ağustos ayında gerçekleştirdik. Eylül ayında ise ikinci kez çok değerli isimlerden oluşan jürimizle toplandık. Bu toplantılar sonucunda şimdi teknik şartnamemizi hazırlıyoruz. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki ay ilana çıkıyoruz. Hedefimiz mayıs ayına kadar eserlerin teslim alınması.”

BAŞKENT’İN SEYİR TEPESİ CAZİBE MERKEZİNE DÖNÜŞECEK

Anıtın yapımıyla birlikte turizmin canlanacağı bölgenin aynı zamanda bir cazibe merkezi haline dönüşeceğini belirten Ödemiş, dünyadaki örnekleri anlatarak şöyle konuştu:

“Cumhuriyet anıtımız, açılacak Cumhuriyet Müzesi ile birlikte Amerika’daki Özgürlük Anıtı gibi mutlaka zaman içerisinde o bölgeyi turizm açısından bir cazibe merkezi haline getirecek. Anıtı yapmayı planladığınız Dikmen Çaldağ’da çok sayıda telsiz antenleri de mevcut. Bu kentimiz için görsel bir kirlilik yaratıyor. Ulaştırma Bakanlığı’nın buradaki antenleri tek bir proje üzerinde toplayacağı bir çalışmayı başlattığını da biliyoruz. Bu çalışmalar tamamlandığında ve anıt yerleştirildiğinde çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışması da yapılacak. Aynı yerde Sayın başkanımızın oluruyla Cumhuriyet Müzesi de kurulacak. Ankaralı hemşerilerimize yeni bir rekreasyon ve dinlenme alanı da kazandırmış olacağız. Şu anda Ankara'nın seyir noktası diyebileceğimiz bu alanı böylesine güzel eserlerle donatacağız.”

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