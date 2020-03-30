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100. Yıl Hastanesi'nden ‘EVDEKİ CAN DOSTLARA’ özel hizmet

Kovid-19 salgınından korunmak amacıyla evlerinden ayrılamayan hastalarının taleplerini dikkate alan Özel 100. Yıl Hastanesi, evde sağlık hizmetinin kapsamını genişletti.
100. Yıl Hastanesi'nden ‘EVDEKİ CAN DOSTLARA’ özel hizmet

 Bir veterinerlik kliniğiyle iş birliği yapan hastanenin uzman sağlık ekipleri, tedavi talep eden hasta ile evcil hayvanlarına evde ücretli sağlık hizmeti vermeye başladı.

Uygulamadan yararlanan Zeynep Akçay, hem kendisi hem de köpeği "Şila" için evinde sağlık hizmeti aldı.

Dizindeki ağrıdan şikayeti olan ve köpeği Şila'nın rutin kontrollerini de yaptırmak isteyen Akçay'ın, hastaneyi telefonla arayarak evde sağlık hizmeti talebinde bulunması üzerine ambulansla eve gelen sağlık ekibi ve veteriner hekim, kadını ve hayvanını muayene etti.

- "Günde ortalama 20-30 talep alıyoruz"

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Erden Kılıç, , Kovid-19 nedeniyle hastaneye ulaşamayan hastalara evlerinde uzman doktorlar eliyle tedavi imkanı sunduklarını, hizmetin yaşlılık ve salgın nedeniyle evlerinden ayrılamayan hastalara önemli kolaylık sağladığını anlattı.

Hastaların, evde muayene sırasında evcil hayvan dostlarına da veteriner kontrolü yapılması talepleri olduğunu belirten Kılıç, bunun üzerine uygulamayı başlattıklarını söyledi. Kılıç, uygulamadan yararlanmak isteyenlerden günde ortalama 20-30 talep aldıklarını bildirdi.

- "Can dostlarımızı bu süreçte yalnız bırakmıyoruz"

Veteriner Hekim Hüseyin Solak da koronavirüs nedeniyle yaşanan toplumsal süreçte herkese görevler düştüğüne değinerek, "Can dostlarımızı bu süreçte yalnız bırakmamak adına bu şekilde bir karar aldık. Hastane bize öncülük etti ve onlarla güzel bir hizmet vermeye çalışıyoruz." dedi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili hayvanlarda dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarını hatırlatan Solak, evcil hayvanların dezenfekte edilmesinde hipokloröz asit içerikli ürünler kullanılması önerisinde bulundu.

Zeynep Akçay ise evde kendisinin uzman doktor, köpeği Şila'nın da veteriner hekim tarafından muayene edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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