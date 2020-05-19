  • BIST 101.983
  • Altın 379,473
  • Dolar 6,8638
  • Euro 7,5015
  • Ankara 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 31 °C
»

100 Yıl Hastanesi’nden renkli 19 Mayıs kutlaması

Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi 19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramını Canlı Performans sanatçılarının da katıldığı bir etkinlikle kutladı.
100 Yıl Hastanesi’nden renkli 19 Mayıs kutlaması

KUTLAMALARA BALKONLARDAN KATILIM

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı Milli Mücadelenin 101. yıl dönümünde Ankara  Özel 100.Yıl Hastanesi de farklı bir etkinlikle kutladı. Canlı Manken Performans sanatçılarının katılımıyla yapılan kutlama etkinliği hastane bahçesinde yapıldı. Elinde bayrakla sancaktar tutan asker, cepheye mermi taşıyan halime çavuş ile o dönemin şartları canlandırıldı. Canlı performans saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Ardından 10. Yıl marşının hep birlikte okunduğu etkinliğe hastane civarındaki balkonlardan katılımın olması dikkat çekti. Program Genel Müdür Aslıhan Korkmaz’ın günün anlam ve önemine yönelik konuşması ile sona erdi.

Günün anlam ve önemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Korkmaz, 19 Mayıs’ın ulusal egemenliğin başlangıç günü olduğunu belirterek şunları söyledi: “19 Mayıs bize bu toprakları vatan yapan büyük Atatürk, silah arkadaşları ve tüm emeği geçenleri saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs ülkemize ve milletimize kutlu olsun.” Tören 10.Yıl marşının söylenmesinin ardından sona erdi.

İLKSAYFA ÖZEL
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 19 Mayıs 2020 - ASKİ19 Mayıs 2020 Salı 09:09
  • Elektrik Kesintisi 19 Mayıs 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ19 Mayıs 2020 Salı 09:09
  • Su Kesintisi 19 Mayıs 2020 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ19 Mayıs 2020 Salı 09:09
  • Zekat Ramazan'da verilmeli19 Mayıs 2020 Salı 04:07
  • Sokaklar ilmek ilmek dokunuyor19 Mayıs 2020 Salı 03:11
  • Julien Sütunu leyleğini bekliyor19 Mayıs 2020 Salı 02:21
  • Etimesgutlular hizmetlerden memnun19 Mayıs 2020 Salı 01:07
  • Türk Siyaseti İki Yüzlülükten Kurtulmalıdır!19 Mayıs 2020 Salı 00:45
  • İslam’da İrade19 Mayıs 2020 Salı 00:10
  • Türkiye koronavirüs tablosu, Türkiye’de koronavirüsten kaç kişi öldü?18 Mayıs 2020 Pazartesi 20:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti