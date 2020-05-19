100 Yıl Hastanesi’nden renkli 19 Mayıs kutlaması

Ankara Özel 100. Yıl Hastanesi 19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramını Canlı Performans sanatçılarının da katıldığı bir etkinlikle kutladı.

KUTLAMALARA BALKONLARDAN KATILIM

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlattığı Milli Mücadelenin 101. yıl dönümünde Ankara Özel 100.Yıl Hastanesi de farklı bir etkinlikle kutladı . Canlı Manken Performans sanatçılarının katılımıyla yapılan kutlama etkinliği hastane bahçesinde yapıldı. Elinde bayrakla sancaktar tutan asker, cepheye mermi taşıyan halime çavuş ile o dönemin şartları canlandırıldı. Canlı performans saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Ardından 10. Yıl marşının hep birlikte okunduğu etkinliğe hastane civarındaki balkonlardan katılımın olması dikkat çekti. Program Genel Müdür Aslıhan Korkmaz’ın günün anlam ve önemine yönelik konuşması ile sona erdi.

Günün anlam ve önemiyle ilgili açıklamalarda bulunan Genel Müdür Korkmaz, 19 Mayıs’ın ulusal egemenliğin başlangıç günü olduğunu belirterek şunları söyledi: “19 Mayıs bize bu toprakları vatan yapan büyük Atatürk, silah arkadaşları ve tüm emeği geçenleri saygı, şükran ve minnetle anıyoruz. 19 Mayıs ülkemize ve milletimize kutlu olsun.” Tören 10.Yıl marşının söylenmesinin ardından sona erdi.

İLKSAYFA ÖZEL

