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100. Yıl Korteji 

 Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şubesi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 100’ncü yılının kutlanacağı 27 Aralık’taki büyük korteje hazırlanıyor. 
100. Yıl Korteji 

Şube Başkanı Selami Başer, "Her yaştan ve meslek grubundan katılımcı Seymen ve Bacırenlerimizle birlikte eğitim çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Ankara Kulübü Ayaş Şube Seymenleri ve Bacıerenleri olarak bizler de 27 Aralık 2019'da kortejde yerimizi alacağız." dedi.

Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şubesi'nin her yaştan insanın katıldığı Seymen ve Bacıeren eğitim çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Ayaş Şube'nin, Ayaş Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi çok amaçlı salonlarında gerçekleştirilen ve bağlama ustası sanatçı Yekta Yılmaz ve arkadaşlarının sazlarıyla ve  türküleriyle destek verdiği eğitim çalışmasına Ankara Kulübü Derneği Çankaya Şube Başkanı Halil Bahadır Saka ve şube Seymenleri de katılarak oyunlara eşlik etti.  

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Ankara Kulübü Derneği Ayaş Şube Başkanı Selami Başer, "27 Aralık 2019'da, TBMM'nin Ankara'da kurulmasında ve Kurtuluş Savaşı'nın Ankara'dan yürütülmesinde önemli bir dönüm noktası olan Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Ankara Kulübü Ayaş Şube Seymenleri olarak  bizler de 27 Aralık 2019'da büyük bir gururla kortejde yerimizi alacağız. Bunun için her yaştan ve meslek grubundan katılımcı Seymen ve Bacırenlerimizle birlikte eğitim çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz, gelenek ve kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz." dedi. 

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27 ARALIK 1919 "KIZILCA GÜN"

Atatürk'ün Ankara'ya geldiği günü 'Kızılca Gün' olarak adlandırdıklarını belirten Selami Başer, şunları kaydetti: "Kızılca gün, Oğuz Türk Töresi olan Seymenlik geleneğinde devletin ve milletin buhran yaşadığı günlerde Seymen Alayının kurulduğu gündür. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, tam 100 yıl önce  27 Aralık 1919 tarihinde Ankara'ya gelerek Kurtuluş Savaşı'nın temellerini attı ve aynı zamanda TBMM'nin kuruluşunun çalışmalarına önderlik etti. Kızılca Gün, 27 Aralık 1919'da, işgal altındaki yurdumuzun kurtarılması için Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'da Seymen Alayı kurularak, yeni bir lider seçilmesi için toplandığı gündür, 27 Aralık 1919 esasen Kurtuluş Savaşımızın fiilen başladığı gündür.

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27 ARALIK 2019 KUTLAMA PROGRAMI

27 Aralık 2019 ise, bu özel günün 100. yılıdır. Ankara Kulübü olarak, tüm şubelerimizin Seymenleri ve Bacıerenleri ile  birlikte büyük kutlamaya hazırlanıyoruz. Vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşları ile bu coşkuyu hep birlikte yaşayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100. yıl dönümü, Anıtkabir'de sabah 10.00’da düzenlenecek törenle başlayacak. Saat 13.45'de Atatürk’ün 27 Aralık 1919‘da Ankara’ya gelişinde ilk karşılandığı nokta olan Dikmen Keklik Pınarında yine bir tören yapılacak. 15.00'de Genel Kurmay Kavşağından başlayacak kortej yürüyüşü ise Ulus Atatürk Anıtında bitecek. Akşam da 19.30’da Atatürk Spor Salonu’nda Atatürk Ankara’da Kutlama Gecesi’nde Kızılca Gün: “Bir Cumhuriyetin Doğuşu” Tiyatral Gösterisi yapılacak. 

Çeyiz sandıklarından Seymen kıyafetlerinin, bindallıların, üç eteklerin, takıların çıkma zamanı. Hep birlikte, kurtuluşun 100. yılını kutlama zamanı."
 

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