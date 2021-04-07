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100 Yıllık Türkiye
100 Yıllık Türkiye
“Türkiye’nin sesi olma” bayrağını kurulduğu günden beri taşıyan AA, yayımladığı eserlere Türkiye tarihinin 1920-2020 yıllarını kapsayan bir asırlık dökümünün yer aldığı “100 Yıllık Türkiye” kitabını da ekledi.
07 Nisan 2021 Çarşamba 11:12
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