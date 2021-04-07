100 Yıllık Türkiye

“Türkiye’nin sesi olma” bayrağını kurulduğu günden beri taşıyan AA, yayımladığı eserlere Türkiye tarihinin 1920-2020 yıllarını kapsayan bir asırlık dökümünün yer aldığı “100 Yıllık Türkiye” kitabını da ekledi.