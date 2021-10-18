  • BIST 1.417,700
  • Altın 529,18
  • Dolar 9,2950
  • Euro 10,7700
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 16 °C
»

101 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulundu

AFYONKARAHİSAR'da hayvan otlatan çobanın arazide kafatası görüp jandarmaya ihbarı üzerine yapılan kazıda, erkek cesedi bulundu.
101 gün sonra toprağa gömülü cesedi bulundu

Merkeze bağlı Burhaniye köyünde çobanlık yapan yabancı uyruklu M.F., bu sabah saatlerinde merada hayvan otlatırken toprağın yüzeyindeki kafatasını fark edip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, kepçeyle yaptığı kazıda, toprağa gömülü cesede ulaştı. Yapılan incelemede cesedin üzerindeki giysinin cebinden, Fethibey beldesinde 9 Temmuz günü saat 22.00 sıralarında arkadaşıyla buluşmak için evden ayrılıp daha haber alınamayan Osman Gönk'e ait banka ve kimlik kartı çıktı.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü. Ekiplerin çalışmasını duyan Osman Gönk'ün yakınları, cesedin bulunduğu araziye gelip bilgi aldı.

Cesedin Gönk'e ait olup olmadığının belirlenmesi için DNA testi yapılacağı belirtilirken, cinayet üzerinde duran jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağrı'nın Güneykaya Dağları'ndaki vadiler sonbahar renklerine büründü16 Ekim 2021 Cumartesi 14:00
  • İzmir'de kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor16 Ekim 2021 Cumartesi 09:39
  • Suudi Arabistan duyurdu! Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi tam kapasite ibadete açılıyor16 Ekim 2021 Cumartesi 09:00
  • Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan gemi güvenli bölgeye çekildi15 Ekim 2021 Cuma 23:12
  • Türkiye'nin en uzun soluklu kazısı Perge'nin 75'inci yılı kutlandı15 Ekim 2021 Cuma 22:16
  • Sivas'ta, seyir halindeki TIR'ın motoru alev aldı15 Ekim 2021 Cuma 21:17
  • Beton dökülen inşaat platformu çöktü: 1 yaralı15 Ekim 2021 Cuma 20:22
  • ATM'de unutulan 10 bin TL'yi bankaya teslim etti15 Ekim 2021 Cuma 19:24
  • 16 metrelik su kuyusuna düşen 2 keçiden 1'i öldü14 Ekim 2021 Perşembe 23:38
  • Minibüs ve kamyonet ile çarpışan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı14 Ekim 2021 Perşembe 23:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti