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102 okula daha temizlik ve hijyen seti gönderildi

Altındağ Belediyesi tarafından ilçedeki 102 okula daha temizlik ve hijyen seti gönderildi. Böylece Altındağ'daki tüm anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselere temizlik ve hijyen seti ulaşmış oldu. 
102 okula daha temizlik ve hijyen seti gönderildi

Yüz yüze eğitimin başladığı okullara, içerisinde gerekli her tür malzemenin bulunduğu temizlik ve hijyen setleri hediye eden Altındağ Belediyesi, vatandaşlardan tam not aldı. Başkan Asım Balcı, Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla ile birlikte Karapürçek Kapalı Spor Salonu’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Hijyen ve temizlik setlerinin paketlenme ve taşınma süreçlerini kontrol eden Başkan Balcı, “Her şey çocuklarımız için…” dedi. 

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“VELİLERİMİZİN İÇİ RAHAT OLSUN”
Altındağlı çocukların sağlığı ve velilerin gönül rahatlığı için ne gerekiyorsa yaptıklarını söyleyen Başkan Asım Balcı “Her bir okulumuza, 30 kg sıvı el sabunu, 30 kg çamaşır suyu, 30 kg genel temizlik malzemesi, 10 kg el dezenfektanı, ortam dezenfektanı ve el dezenfektan cihazı gönderdik. İçerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinden çocuklarımızın olumsuz etkilenmemesi tek temennimiz... Velilerimizin de içi rahat olsun istiyoruz. Bunun için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz” dedi.

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OKULLARA TAM DESTEK
Okullara yönelik destek çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Asım Balcı “İlçemizde bulunan 162 okula boya malzemesi desteği sağladık. 93 okula bahçe ve peyzaj desteği verdik. 47 okulumuzun tadilatını yaptık. 155 okulun ise dezenfeksiyonunu yaptık. Yapılan çalışmalar neticesinde okullar pırıl pırıl bir görüntüye kavuştu. Şimdi de temizlik ve hijyen seti gönderdik. Altındağ genelinde çalışmalarımız devam edecek. Çocuklarımız temiz ve bakımlı okullarda eğitim görecekler. Altındağ Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

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