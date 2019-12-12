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103 öğrenciden sadece 8'i taburcu edildi: Valilik’ten açıklama geldi

Çorum'un Osmancık ilçesindeki kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 103 öğrenciden 8'i taburcu edildi.
103 öğrenciden sadece 8'i taburcu edildi: Valilik’ten açıklama geldi

Vali Mustafa Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını bildirdi.     

Tedbir olarak tüm öğrencilerin hastaneye kaldırıldığını, ilçedeki hastanede ilk müdahalesi yapılan öğrencilerden bazılarının Çorum'a sevk edildiğini dile getiren Çiftçi, "Olayla ilgili bizim tarafımızdan idari, savcılık tarafından adli soruşturma başlatıldı. Olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdik." dedi.     

Olayın duyulmasının ardından çok sayıda aile Osmancık Devlet Hastanesi'ne geldi. Çocuklarının durumu hakkında bilgi alan aileler, kent merkezine sevk edilen çocuklarına eşlik etti.     

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı da belirli aralıklarla hastaneye gelerek, öğrencilerin durumu hakkında yetkililerden bilgi alıyor.     

Bu arada, öğrencilerin yanı sıra 2 nöbetçi öğretmenin de tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.     

8 ÖĞRENCİ TABURCU EDİLDİ, 95'İNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR     

Valilikten yapılan yazılı açıklamada ise 104 öğrencinin kaldığı yurtta 103 öğrencinin saat 05.40 sularında doğal gaz bacasının yerinden çıkması nedeniyle içeri sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği aktarıldı.     

Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:     

"Tüm öğrencilerimizin ilçe devlet hastanesine sevkleri sağlanmıştır. 103 öğrencinin yapılan ilk muayenelerinde kanlarında karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Öğrencilerimizin hastaneye sevkleri 112 Acil Servis görevlilerince yapılmıştır."     

Tüm öğrencilere, velilere ve Milli Eğitim camiasına geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, şunlar kaydedildi:     

"103 öğrencimizden 52'si Osmancık Devlet Hastanesi'nde gözlem altında bulunmaktadır. 51 öğrencimiz ise Çorum merkeze sevk edilmiş olup, 8 öğrencimiz Çorum Özel Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. 13 öğrencimizin Çorum Özel Elitpark Hastanesi'nde tedavileri devam etmektedir. Kalan 30 öğrencimiz ise Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış olup 5 öğrencimiz yoğun bakım ünitesinde takip edilmekte ancak hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Konuyla bizzat ilgilenen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz."

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