103 suçtan aranan 'Binbir surat' Ankara'da yakalandı

Ankara'da 103 ayrı suçtan aranan ve hakkında 55 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi Serkan Onur Özdemir polis ekipleri tarafından yakalandı.

Ankara'da 103 ayrı suçtan aranan ve 55 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 'Binbir surat' lakaplı inşaat mühendisi yakalandı. Serkan Onur Özdemir (40) isimli zanlı polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

55 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VAR

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da banka- kredi kartı dolandırıcılığı ve özel belgede sahtecilik gibi 103 ayrı suçtan aranan ve 55 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Serkan Onur Özdemir'in yakalanması için çalışma başlattı.

383 SUÇ KAYDI VAR

Ekiplerin çalışması sonucu, 'Binbir surat' lakaplı Özdemir'in Çankaya ilçesinde bir sitede saklandığı belirlendi. Polis ekipleri, şüpheli Özdemir'i düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, sahte sürücü belgesi ele geçirildi. 383 suç kaydı bulunan Özdemir, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.