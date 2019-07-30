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106 milyon kişinin verileri çalındı

Merkezi ABD'de bulunan finansal hizmet şirketi Capital One'a yapılan siber saldırı sonucu ABD ve Kanada'dan yaklaşık 106 milyon kişinin kişisel verileri ele geçirildi.
106 milyon kişinin verileri çalındı

Merkezi ABD'de bulunan finansal hizmet şirketi Capital One'ın siber saldırıya uğraması sonucu ABD ve Kanada'dan yaklaşık 106 milyon kullanıcının kişisel verisi çalındı.

Associated Press'te yer alan habere göre, hacker, telefon numaraları, e-posta adresleri, doğum tarihleri ve gelir bildirimlerinin yanında kredi skorları, kredi limit ve bakiyeleri gibi bilgilere de erişti. Ayrıca, 140 bin kişinin sosyal güvenlik numarası da yine hacker tarafından ele geçirildi.

Ülkenin en büyük 7. ticari bankası konumunda da bulunan Capital One, veri çalınma skandalı sonrası bilgilerin dolandırıcılık için kullanılmadığına inandığını belirtti. Şirketten çalınan veriler çoğunlukla 2005-2019 döneminde kredi kartı başvurusunda bulunan kullanıcılardan oluşuyor. ABD tarihinin en büyük veri sızıntılarından biri olan olaydan 100 milyon Amerikalı, 6 milyon da Kanadalı etkilendi.

Zanlı yakalandı

Capital One'dan yapılan açıklamaya göre, federal yetkililer, zanlı Paige Thompson'ı yakaladı. Tutuklanan Thompson'ın ilk duruşması 1 Ağustos'ta yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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